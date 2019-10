Bybaneutbygging sett fra Østlandet

Vi tar oss i å tenke at en miljøvennlig trikk ikke er verre enn biler og busser.

MANGLER INNSIKT: Vi tar oss i å tenke at noen miljøvennlige trikker neppe kan være noen verre trussel mot Bryggen enn biler og busser, skriver innsenderen. Ørjan Deisz (arkiv)

Debattinnlegg

Tor Grefsgård Akershus

Mens sporveien i Oslo med tverrpolitisk enighet graver opp gater, flytter linjer og forbereder en ny trikkegiv, leser vi at spørsmålet om en skarve trikkelinje over Bryggen gjør det politiske klimaet i Bergen ulevelig, i hvert fall slik det fremstilles i mediene.

Selvsagt mangler vi innsikt i spørsmålet her østpå, men noen av oss har likevel registrert at det daglig dundrer både biler og busser over Bryggen så det holder, og vi tar oss i å tenke at noen miljøvennlige trikker neppe kan være noen verre trussel mot den verneverdige bebyggelsen enn dette, forutsatt selvsagt at busser og biler forsvinner.

Så var det noen trikkeentusiaster her østpå som i som naivitet antydet at jammen gikk det trikk over Bryggen før i tiden også (linje 3 var det vel). Men ok, dette er ikke vår sak. Håper bare det beste for Bergen og Bybanen, det har byen fortjent etter å ha satt i gang et så liv laga prosjekt.

