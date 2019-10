Bergen kommune fraskriver seg alt ansvar

Se hva Dagbladet gjorde da fatalt problem dukket opp, og lær av det!

SKANDALE: I privat sektor kalles «oppfølgingen» av Vigilo-skandalen for ansvarsfraskrivelse, skriver innsenderen. Fred Ivar Utsi Klemetsen

Ragna T. Haakstad Fana

Med lang erfaring i privat og offentlig sektor er jeg sint og forskrekket over hvordan Bergen kommune til nå har håndtert skandalen om Vigilo.

Hva er Bergen kommune? En organisasjon? En klubb? På hvilket nivå befinner de seg, de som ikke har ryggrad sterk nok til å aksjonere til høyeste hold med varslingen som den 28. august ble sendt til både Vigilo, kommunen og politiet?

Se hva Dagbladet (privat sektor) gjorde da fatalt problem dukket opp, og lær av det: Umiddelbar stenging av systemet og full trøkk på handling for å stoppe ytterligere skandale.

I privat sektor kalles «oppfølgingen» av Vigilo-skandalen for ansvarsfraskrivelse. Hva kalles det i offentlig sektor? Jeg bare spør.

Det er ubegripelig for meg hva de ansvarlige kan gjøre med den skaden som nå er et faktum. «Gjør for andre det du vil at andre skal gjøre for deg!». Da får dere i førstelinjetjenesten kanskje en bedre forståelse for hvilket ansvar dere har – egentlig!

