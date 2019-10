Vi frykter en ny russcene i Øvregaten

Våre smau har krinkelkroker, rømningsveier og skjerming for vær, vind og politi.

INNGANGSPARTI: Her i Øvregaten 37–39 planlegger Helse Bergen å åpne en ny Lar-poliklinikk for ruspasienter neste år. Alice Bratshaug

Debattinnlegg

Eirik Brynjelsen Stølestrøkenes velforening

Etter to år med rykter og uten informasjon åpner ny klinikk for Lar (legemiddelassistert rehabilitering) i Øvregaten til våren, perfekt plassert for å komplettere russcenen i området. Var det noen som snakket om flere barnefamilier i sentrum?

Kommunen og Helse Bergen legger ned Lar-klinikken i offentlige helselokaler på Engen og flytter den til et bortgjemt kontorlokale i et smau bak Bryggen. På Engen ble nærmiljøet også holdt i uvisse før åpningen, som sammenfalt med økt narkotikasalg, ansamlinger og manglende oppfølging.

Vi må ha Lar-klinikk i Bergenhus bydel, men i stedet for å velge et oversiktlig forretningsområde skyver man gang på gang slike tilbud inn i trange gater og krinkelkroker. Så lover man informasjon og økt politiinnsats. Som det blir fint lite av.

INNSENDEREN: Eirik Brynjelsen er kritisk til planene om rusbehandling bak Bryggen. Privat

Det er snart to år siden leieavtalen på lokalene i Øvregaten ble inngått, så fort Senter for arbeidslivsforberedelser (Alf) var ute. Mente man at Alf og Lar var «omtrent det samme»? Selv om det nå faktisk blir medikamentinntak og bruksendringen fra «bolig/næring» til «offentlig helseforetak» krever dispensasjon fra kommunens egen plan?

En dispensasjon basert på egen påstand om at det er vanskelig å finne lokaler, og oppdragsutfører Helse Bergens løsrevne konklusjon om at lokalene er «godt egnet» som Lar-klinikk. Vi vet ikke hvilke analyser som ble lagt til grunn for dette, men vi er redd kriteriene var tak, vegger og en lettvint leiekontrakt.

Hva er så egnet med å flytte et tilbud med risiko inn i trange boligområder, når det kunne plasseres i et ubebodd og oversiktlig forretningsområde? Over hele sentrum står slike lokaler ledige.

«Ikke i vår bakgård» betyr at alle er mot noe i sitt nærmiljø, og brukes som hersketeknikk for å latterliggjøre motstand, omtrent som sosial- og byutviklingsbyrådene Horn og Bakervik gjorde i en lignende sak i Edvard Griegs vei nylig. Men vår bakgård er faktisk den fulleste i byen, og nå vil dere fylle på inngangstrappen?

Lar-brukerne er ikke problemet her. De er våre naboer, som frigjør seg fra rusmisbruk og skaffer seg nye liv. Vi har også mange aktive rusmisbrukere, og bortsett fra litt sprøytespisser, bruk og deponering, så har vi det stort sett greit. Det er når langerne kommer inn det blir en scene.

Og smauene ved Øvregaten er vel så godt egnet som markedsplass som Engen og Vågsbunnen. Nært alt, med mange krinkelkroker og rømningsveier og god skjerming for vær, vind og politi. Man må ikke være rakettforsker for å skjønne at dette kan gå galt. Hvordan finner dere på disse tingene, gang etter gang?

Mener dere de 200 meterne til Vågsbunnen innebærer «en annen plassering» og «spredning»? Fordi vi 50 meter bak Bryggen defineres utenfor sentrum og i «randsonen mellom bykjerne og sentrumsnær bebyggelse»?

Miljøet dere ser i Vågsbunnen strekker seg til Skansedammen og Skuteviken, og det er faktisk våre lokale «drikkekompiser» som har holdt narkotikabruken i sjakk i Bryggeparken siden Nygårdsparken ble stengt. Og siden har dere bare sett på utviklingen i Vågsbunnen uten annet enn «ønsker» om endring og snakk om å «flytte tilbud ut i bydelene» og «være mer til stede».

Helseforetakene var en smart måte å fraskrive seg politisk ansvar for sykehus, men Bergen kommune har med virksomhetsoverføringen av rusfeltet til Helse Bergen også fraskrevet seg ansvar for lokale, sosiale tjenester. Nå trenger ikke kommunen og byrådene «ta skylden» for plasseringen. Nå er det helseforetaket som etablerer klinikk, ikke kommunen.

Kommunen trenger ikke trenger ikke utredninger, analyser, høringer eller ubehagelig pressedekning. De behandler bare dette som byggesak, lener seg på enkle formuleringer om egnethet fra Helse Bergen, og gir en dispensasjon fra egen plan til tiltaket man selv har satt ut.

På byggesaksnivå får bare umiddelbare naboer varsel, og klagene begrenses. Her har kun én nabo protestert på søknaden og siden klaget på dispensasjonen. Flere naboer vegg i vegg har ikke fått nabovarsel engang. Og velforeninger er det visst umulig å få på varsellistene.

SALGSPLASS: I det trange Wesenbergsmauet er velforeningen redd for at det skal omsettes narkotika, skriver innsenderen. Det ligger rett ved siden av lokalet der Helse Bergen vil ha Lar-klinikk. Eirik Brynjelsen

Etablering av Lar-klinikk og mulig utvidelse av russcenen i Øvregaten er som bestilt til å stanse positiv utvikling i området. «Skit-Fjellsiden» her nede ble ikke gjenoppdaget på 80-90-tallet. Tvert imot fikk vi rivningstomter og asfaltørken, med påfølgende forslumming, storskala utleie og i «beste» fall vettløs seksjonering.

Det siste ti årene har vi sett en rekolonisering av området, til og med av oss som har begrenset økonomi. Antallet barnefamilier er mangedoblet. Skolene er stuvende fulle. Selv studentkollektivene og de kjipeste hushaiene har vært på vikende front.

Neste år tør kanskje ikke barna våre gå alene gjennom smauene til Coop’en i Øvregaten lenger.

Parkeringsområdet mellom Øvregaten og Nedre Stølen, som har forslummet området i 40 år, var også under utvikling. Endelig skulle asfaltørkenen erstattes av nye naboer og til og med et fellestorg på kommunens gamle kålhagetomter. Nå henger prosjektet i en tynn tråd. Det er ikke så lett å selge dyre leiligheter i en potensiell russcene.

Alt det positive som har skjedd i vårt nabolag, kan nå stoppe opp, fordi man ikke vil innse at et slikt tilbud er mye tryggere i et oversiktlig forretningsområde, enn i et trangt nabolag der folk faktisk skal bo.

Er dere virkelig helt sikre på at dette er det lureste dere kan komme opp med?

Publisert 24. oktober 2019 05:37