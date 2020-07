Arbeidarpartiet børstar støv av gammal politikk

Næringslivet treng rammevilkår og miljøkrav, ikkje meir statleg styring.

Det er ikkje politikarar sin jobb å velje kva næringar det skal satsast på, meiner Liv Kari Eskeland (H). Foto: Elias Dahlen

Liv Kari Eskeland Medlem av energi og miljøkomiteen (H)

Morgondagens arbeidsplassar må utviklast gjennom ei strengare styring av statlege selskap, meiner Arbeidarpartiets Espen Barth Eide. Ap ønskjer ein politisk driven næringspolitikk.

Men morgondagens arbeidsplassar er allereie under utvikling. Det sørgjer eit innovativt og kreativt næringsliv for. Saman med klyngjeorganisasjonar skaper dei arbeidsplassar og levebrød som også tar vare på miljø og berekraft.

Å ønske meir statleg styring av denne prosessen, er ikkje vegen å gå. Det fører til utmagring av miljøa som har bygd seg opp, og svekka innovasjonsevne for teknologiutviklinga.

Det som verkar mykje betre, er å stille strenge miljøkrav og legge til rette med rammevilkår for det næringsliv som evnar å leie an i ei berekraftig teknologiutvikling.

Eides urokkelege tru på politikarar som skaper arbeidsplassar, er ingen ny ide: Gro Harlem Brundtland forlét den «aktive næringspolitikken» i 1970. Marknaden er som Stoltenberg ein gong sa: Ein elendig herre, men ein god tener.

Dette var politikken til partiet gjennom fleire tiår, og den viste seg under Brundtland og kanskje spesielt Stoltenberg I-regjeringa. Norsk fisk har ikkje alltid vore den eksportvara ho er i dag, og vart ikkje lønsam før marknaden vart opna på 90-talet.

Ved å la marknaden, innovasjonen og næringsutviklinga langs kysten sleppe til, gjorde Arbeidarpartiet fiskeri til den suksesshistoria ho er i dag. I dag eksporterer vi fisk for over 100 milliardar. Det er ikkje eit resultat av statleg styring av fiskeria, men ein politikk som legg til rette for privat næringsliv og utvikling. Denne retninga ønskjer Barth Eide no å forlate.

Den som skal spå om framtida, tek som regel feil. Det er berre å spørje Steven Spielberg, som skulle spå framtida på 80-talet, då han produserte filmen «Tilbake til framtida II». Biletet av 2015 hadde flygande bilar, hoverboard og pillemat.

Kodak ville ikkje investere i digitale kamera, Nokia trudde ikkje framtida var smarttelefonar, og kven kunne føresjå at papirprodusentar skulle bli eit offer for digitalisering?

I år 2000 kunne VHS-utleigaren Blockbuster kjøpe Netflix for 50 millionar, men sjefen takka fint nei. Blockbuster har i dag éin filial igjen, og Netflix dominerer marknaden.

Vi politikarar er gode til å styre landet, vi nyt heldigvis høg tillit, og vi er i stor grad samd om dei store sakene og dei lange linjene. Då vonar eg òg at vi kan bli samd med Arbeidarpartiet om at vi ikkje nødvendigvis sit med alle svara og kan spå framtida.

Vi bør vere forsiktige med for sterke statlege føringar gjennom selskap vi har eigarinteresser i. Heldigvis er det slik at det er norsk næringsliv med dei innovative hovuda sine, og ikkje politikarar, som er best på å utvikle nye arbeidsplassar.

Det er ikkje politikarar sin jobb å vere portvakter for vinnarar og taparar. Korkje Høgre eller Ap har ei krystallkule på partikontoret, og vi ser ikkje framtida betre eller klarare enn Steven Spielberg. Få skjønte at filmutleige var på veg ut, og færre trudde for 20 år sidan at dagens unge aldri ville høyre om Kodak.

Teknologiutviklinga skjer best når etablerte bedrifter og gründerar skaper nye løysingar. Til liks med at vi ikkje bør børste støv av dei analoge kameraa frå 70-talet, bør heller ikkje Arbeidarpartiet finne fram dei gamle dogma sine om statleg styrt industriutvikling.