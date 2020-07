Bankenes boligutlån må reguleres bedre

Ønsker man at flest mulig skal eie sin egen bolig, må myndighetene regulere bankene.

Publisert Publisert Nå nettopp

Krav til bankene kan dempe prispresset slik at flere kan kjøpe egen bolig, skriver innsenderen. Foto: Elias Dahlen

Debattinnlegg

Anton Hellesøy Sosialøkonom

BT-kommentator Anne Rokkan skriver interessant og kritisk om boligutleiemarkedet som regjeringen har latt vokse seg stort og lukrativt over mange år (BT 16. juli).

Som hun påpeker, har andelen av såkalte sekundærboliger (boliger du eier, men ikke bor i) vokst kraftig de senere årene. De utgjør nå 15 prosent på landsbasis og ni prosent i Bergen.

De aller fleste av disse boligene leies ut og er anskaffet nettopp i den hensikt at de skal leies ut. Rokkan skriver godt om hvilke uheldige konsekvenser dette har, og om hvilke skattemessige forhold som gjør det særdeles lukrativt.

Forslaget til en løsning på problemet – at alle sekundærboliger som leies ut, beskattes som næringsvirksomhet – høres ut som et fornuftig forslag. Det kan godt hende at det vil ha en effekt på utleiemarkedet og gjøre det mindre lukrativt enn det er i dag.

Jeg er derimot ikke sikker på at det er skattepolitikken som er kjernen i problemet. Det finnes en annen side av saken som Rokkan ikke er nevner, men som har stor betydning for den utviklingen vi har hatt: bankenes utlånspolitikk.

For bankene er boliglån det sikreste og mest lønnsomme av all utlånsvirksomhet. De låner ut alt de kan til boligkjøp, enten det er til primær- eller sekundærbolig.

Jeg vil si at bankenes utlånspolitikk er enda viktigere enn skattereglene. Det vi trenger aller mest, er en eller annen form for kontroll av bankenes utlånspolitikk.

Boligprisene drives oppover av bankenes nesten uhemmede utlånsiver. Det eneste som bremser bankene litt, er det alminnelige kravet fra finansmyndighetene om 15 prosent egenandel på boliglån, men dette er egentlig satt så lavt at det nesten ikke biter. Det kunne bankene like gjerne satt av selv.

Hvis vi ønsker at flest mulig skal eie sin egen bolig, og vil begrense muligheten for anskaffelse av sekundærbolig, kan finansmyndighetene bestemme at bankene rett og slett ikke får lov å gi lån til kjøp av slike. I det minste kan de bli pålagt å kreve en mye høyere egenandel for å få lån (kanskje 70–80 prosent egenandel).

Et slikt krav til bankene ville være lett å kontrollere. Det ville redusert etterspørselen etter boliger i sin alminnelighet og dempe prispresset i boligmarkedet, slik at flere får råd til å eie sin egen bolig.