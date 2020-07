Bilene forsvinner, menneskene vinner

Vi må tørre å ønske mer for Bergen, og ta valg som ikke alltid er like populære i første omgang.

På sikt vil bilene forsvinne. Prøveordningen er til for at vi skal finne ut hvordan vi kan få et bilfritt sentrum, skriver Mona Høgli (MDG). Foto: MDG

Mona Høgli Nestleder i bystyregruppen for Miljøpartiet De Grønne

Lenge har det vært et politisk ønske å få til et bilfritt sentrum. Endelig har vi fått det til, med en stenging av personbiltrafikk på Torget og Bryggen. Tore Landmark fra Folkeaksjonen Nei til mer Bompenger (FNB) skriver i BT 20.7 at dette ikke fungerer, og at bilene ikke forsvinner selv om gatene stenges.

Men Landmark tar feil, på sikt vil de forsvinne. Sommerens prøveordning skal lære oss hvordan vi kan få til et bilfritt sentrum. En må regne med noen startvansker før myndighetene og bilister finner de gode løsningene, og tilpasser seg den nye byen.

Jeg er ikke forundret over at kritikken hagler fra eksos-elskerne i Bompengepartiet. De sier at de er for klima og miljø, og bilfrie gater – men bare hvis det ikke går ut over bilister.

Det er vanskelig å se hvordan dette kan henge sammen.

Omkjøring gjennom smågater var aldri ment å være løsningen, og bilister som prøver seg på «en luddig en» bør få en smekk. Det finnes nok av tilkomstveier til sentrum uten å måtte ta omveier gjennom fjellsiden.

Landmark mener ekstra kjøring på grunn av stenging fører til mer forurensning. Det er ikke nødvendigvis riktig.

Ved å gjøre det vanskeligere å kjøre inn i sentrum, vil flere etter hvert velge gange, sykkel og buss. De som kommer med bil kan parkere i parkeringshusene som ligger rundt sentrum. Der er det god plass.

«Sentrumsdøden» er blitt et begrep. Men det skyldes ikke bilfrie gater. Netthandel og lite folkeliv er det som truer sentrum. Det er flott å se bergensere i feriemodus ta byen sin tilbake og bruke de tilbudene som finnes. Men for at vi skal ha et sentrum som syder av lek og liv for alle generasjoner, må enda flere henge seg på.

Mens næringsdrivende i sentrum mente prøvestengingen ville bety sentrumsdød, ser vi nå det motsatte. Når bilene blir borte, blir det mer plass til å leve, og det tror jeg også Landmark forstår.

Fremtidens by handler om miljø, luftkvalitet og plass til liv. Da må bilistene vike for et viktigere mål: nemlig gå- og sykkelbyen Bergen. Skal bo- og livskvaliteten i sentrum øke, må vi tørre å gjennomføre tiltak som realiserer dette. Da kan vi ikke være pinglete og begrense virkningene av det, slik Landmark og andre i Bompengepartiet har foreslått.

Etter prøveperioden skal vil vi, med innspill fra innbyggerne, evaluere og gjennomgå de praktiske resultatene. I neste omgang er målet at veiene gjøres om til gå- og sykkelgater, med løsninger for buss, taxi og varelevering ved gjennomkjøringer. Slik kan vi sette stolene ut i gatene og få til skikkelig 17. mai-stemning.

Jeg forstår ikke helt hva Landmark ønsker for byen vår. Vil han at bilene fortsatt skal regjere i gatene? Ønsker han parkeringsplassen tilbake på Festplassen?

Vi må tørre å ønske mer for Bergen sentrum, og ta valg som ikke alltid er like populære i første omgang. Et bedre, bilfritt og fredelig sentrum er fremtiden, og prøvestengingen viser at det er mulig.