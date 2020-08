Bompengekutt vil gjøre oss alle tryggere

Bompenger og parkeringsavgifter bør reduseres ut året for å hindre smittespredning.

Trykket på kollektivtransporten kommer til å øke når skolene åpner igjen til høsten, skriver innsenderen. Foto: Paul S. Amundsen (arkiv)

Debattinnlegg

Einar Hopsdal Sandsli

Siden mars har Norge vært stengt ned på grunn av koronaviruset, for å hindre spredning i samfunnet. Sakte, men sikkert har man åpnet opp barnehager, skoler og transport, og i det siste for reiser til grønne land.

Samtidig ser jeg at Helsedirektoratet sammen med Folkehelseinstituttet er redd for at smitten skal øke ut over regionalt nivå, slik vi har sett i Moss og på Hurtigruten.

I Bergen har man gått langt i å åpne opp kollektivtrafikken, samtidig som man vil at reisende skal holde en meters avstand på buss og bybane. Sjåførene i Skyss er redde for utstrakt smitte, siden passasjerer ikke overholder smittereglene.

Skoler, høyskoler og universiteter åpner snart, og trykket på kollektivtransporten blir mye større enn i sommer. Samtidig kommer fylkesordføreren med forslag om munnbind på kollektivreiser, og Helsedirektoratet oppfordrer til hjemmekontor, eller til å reise utenom rushtiden.

Mange av disse tiltakene er det flere grupper som ikke kan følge. Man må enten ta kollektivtransport, eller kjøre bil med de utgiftene det fører med seg av bompenger og parkering. Dessverre har ikke alle elbil og kan betale lavere bompenger og parkeringsutgifter.

Ifølge Helsedirektoratet og FHI er dette en situasjon som i beste fall gjelder ut 2020, og i verste fall frem til sluttet av 2021 eller begynnelsen på 2022.

Politikerne i Bergen bør etter hvert se at man må redusere bompenger og parkeringsavgifter i hvert fall ut året, slik at man reduserer smittefaren på kollektivtransport, og ikke undergraver de resultatene man har oppnådd gjennom våren og sommeren.

Skulle man få et stort utbrudd i Bergen, ville det være en katastrofe for alle. Dette burde interessere alle politiske partier i Bergen, uansett fløytilhørighet.