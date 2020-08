Klimakamp koster – og haster!

Jo lenger vi venter, jo større blir kostnaden for økonomien og fremtidige generasjoner.

Publisert Publisert Nå nettopp

Det er rett at MDG har én hovedsak, nemlig å forhindre klimakrisen, skriver Mona Høgli. Foto: MDG

Debattinnlegg

Mona Høgli Nestleder i bystyregruppen for Miljøpartiet De Grønne

«MDG er en trussel mot arbeidsplasser», hevder John Glenn Robertsen i BT 31. juli. Tvert imot. MDG jobber for en styrt og lykkelig slutt på oljealderen, heller enn en bråstopp med massearbeidsledighet. Det blir resultatet, dersom vi ikke starter omleggingen nå.

MDG har lenge advart mot at norske arbeidsplasser står i fare, dersom vi ikke omstiller oss til en ny hverdag, der resten av verden ikke lenger vil kjøpe vår olje og gass.

Les også Innlegget som startet debatten: «MDG kan ikke økonomi»

Robertsen harselerer med punkter fra partiprogrammet og sier det er altfor vagt og ullent, uten konkrete planer for hvordan økonomien og samfunnet skal omstilles.

Da vil jeg oppfordre han til å lese MDGs alternative statsbudsjett. Der er inntekter og utgifter balansert, samtidig som samfunnet starter den helt nødvendige omstillingen.

Robertsen spør om MDG tror det er gratis å løse klimakrisen. Svaret er nei, men det er mye dyrere å la være. Jo lenger vi venter med klimahandling, jo større blir kostnaden for økonomien og fremtidige generasjoner.

Les også Eg ønskjer ikkje 17. mai-stemning i Bergen kvar dag

Han er kritisk til kostnadene for sommerens prøveprosjekt med stenging av Torget og Bryggen. Å stenge disse gatene for trafikk over en så lang periode har aldri blitt gjort før, og vi visste ikke på forhånd hvilke utfordringer vi ville se.

Prøveprosjektet har gitt oss nyttige erfaringer som vi skal ta med oss når vi nå skal gi mer av byen tilbake til folk.

Robertsen og andre gir MDG «skylden» for stengingen av Bryggen og Torget. Vi skulle gjerne tatt hele æren, men det er altså resultatet av et forslag fra Rødt og ble vedtatt av et flertall i bystyret.

Robertsen har rett i at MDG har én hovedsak, nemlig å forhindre klimakrisen. Skal vi klare det, trenger vi et grønt politisk skifte og en omstilling av samfunnet.