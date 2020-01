Lykkes Sunnhordland, lykkes Vestlandet

Sunnhordland er godt posisjonert for å ta det nye tiåret med storm.

TEKNOLOGI: Sunnhordland er utvilsomt en ytterkant i fylket vårt, men et sentrum for industri, utdanning og infrastruktur, skriver Eigil Knutsen (Ap). Disse gigantiske, flytende offshore vindmøllene er produsert av Norsea Group på Kværner, Stord. Foto: Bård Bøe (arkiv)

Debattinnlegg

Eigil Knutsen Stortingsrepresentant Ap

Hordaland fylke er historie, og storfylket Vestland er en realitet. Journalister, politikere og byråkrater i gamle Hordaland vender nå blikket nordover mot Sogn og Fjordane. Mange gjør sitt for at sammenslåingen skal bli best mulig.

Mitt inderlige ønske er at vi også må se mot sør. Et storfylke som nye Vestland må henge godt sammen – fra Sveio i sør til Stadt i nord. Sunnhordland med sine 65.000 innbyggere er utvilsomt en ytterkant i fylket vårt, men et sentrum for industri, utdanning og infrastruktur.

I tiden vi er inne i, er fylkes- og stortingspolitikere, byråkrater og ikke minst journalister opptatt av sammenslåingen. Blikket i Bergen vendes nordover. I en slik situasjon er det ekstremt viktig at vi klarer å ha flere tanker i hodet samtidig.

Eigil Knutsen (Ap) Foto: Odd E. Nerbø

Vi, som er gitt tillit til å representere fylket vårt, enten vi er valgt inn på Stortinget, fylkestinget eller har andre roller, må også se sørover og inkludere Sunnhordland i vårt nye fellesskap. Ikke fordi Sunnhordland er avhengig av oppmerksomhet fra Bergen og Vestland.

Heller tvert om.

Det er vi som bor i Bergensregionen, og som er opptatt av hele Vestlandets utvikling, som må sørge for at Sunnhordland ikke møter en vestlandshovedstad og et fylke med blikket stivt rettet nordover.

Sunnhordland er en region som huser industriarbeidsplasser i verdensklasse, bedriftsklynger med ny klimateknologi og mangfoldige utdanningstilbud på Høgskolen på Vestlandet og de videregående skolene. Rett og slett tusenvis av kloke hoder og en vekstkraft vi trenger på 2020-tallet, som vil bli

omstillingens tiår.

Vestlandet er etter min mening den eneste regionen i Norge som kan være en reell motvekt til sentralisering av makt, penger og ressurser i Oslo-området. Sunnhordland befinner seg midt mellom Stavanger og Bergen, og er dermed et midtpunkt i vår landsdel.

«Lykkes Vestlandet, lykkes Norge», sier min partileder Jonas Gahr Støre når han snakker om omstilling. Jeg kan legge til: «Lykkes Sunnhordland, lykkes Vestlandet».

Med sine driftige arbeidsfolk, teknologi i verdensklasse og utdanningstilbud er Sunnhordland godt posisjonert for å ta det nye tiåret med storm. Derfor må vi alle gjøre vårt for at vår sørlige region blir en inkludert medspiller i nye Vestland fylke.

Hordaland er historie, men Sunnhordland består.

