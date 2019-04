Å bli stortingsvalgt er kanskje den største tillit et menneske kan få

Altfor ofte brytes den tilliten.

RYGGRAD: Mange av dagens politikere har ikke den samme ryggrad som tidligere politikere, mener innsender. Foto: Åserud, Lise / Scanpix

Kjell Kristoffer Stigen Bønes

Nå har det vært så mange stortingspolitikere som opptrer uærlig at jeg lurer på om det ved neste stortingsvalg er særlig klokt å stemme. Sist ut i rekken er Hege Haukeland Liadal (Ap), som har levert fiktive reiseregninger for over 60.000 kroner.

Jeg selv er blitt såpass opp i årene at jeg minnes de gode 60- og 70-årene da vi hadde politikere som vi var stolte av, og så opp til. Mange av dagens politikere har ikke den samme ryggrad som tidligere politikere.

Om det ikke er uønsket oppførsel, så er det språket og måten politikere omtaler hverandre på jeg synes er uanstendig og upassende oppførsel. Det går nå nesten ikke en eneste uke uten at det er et eller annet fra våre fremste folkevalgte.

Hva er det som har skjedd med våre politikere? Hvorfor gjør de disse dumme handlingene? Resultatet er at vi etter hvert mister tilliten til de folkevalgte, og at vi ikke lenger gidder å avgi vår stemme ved stortingsvalget.

Det å bli stortingsvalgt er kanskje den største tillit et menneske kan få her i livet, men den tilliten brytes altfor ofte. Hvorfor er det fremdeles så elendig kontroll med hvordan våre stortingspolitikere skjøtter seg? Skal vi virkelig godta sånn oppførsel fra våre fremste folkevalgte?

Jeg føler et stort svik, og stor frustrasjon og skuffelse over det vi de siste årene har blitt vitne til, enten politikerne kommer fra høyre- eller venstresiden i norsk politikk.

Kontrollkomiteen i Stortinget burde kanskje ansette en reiseregningsrevisor på fast lønn, som kunne holde politikerne litt i ørene og passe på at ingen forgrep seg på noe som helst.

