Usaklig og kunnskapsløs anmeldelse fra BT

Fjeldbergs anmeldelse av min roman bærer preg av for mange sleivspark.

NEDLATENDE: Anmelders bemerkning om at «det lille Bergensforlaget vil spre håp», er nedlatende, og derfor upassende i en tekst av en seriøs anmelder, skriver forfatter Thor Soltvedt. Foto: Alice Bratshaug

Thor Soltvedt Forfatter

Publisert 18. april 2019







I BT 11. april anmelder Guri Fjeldberg min roman «Hibernian», som i hovedsak handler om ungdom, fotball og homofili. Der kritiserer hun meg først og fremst for manglende fotballforståelse, med utgangspunkt i et sitat fra bokens hovedperson, en seksten år gammel gutt: «Alle visste at laget som vant flest dueller, også vant kamper.»

Ifølge anmelderen vil slike konklusjoner ikke forekomme i et profesjonelt fotballmiljø. (Hovedpersonen befinner seg som læregutt i den skotske klubben Hibernian.) Utover denne mildt sagt upresise og kunnskapsløse innvendingen, kommer det noen underlige eksempler på min manglende fotballforståelse i boken.

Anmelderen anfører at det er utenkelig at Hibernians juniorlag ikke har en reservekeeper i en gitt situasjon. Men det hender ganske ofte at selv topplag i Norge og England kommer opp i slike situasjoner.

Anmelderen påpeker videre at sekstenåringen ikke har agent med seg når han skriver under lærekontrakten, men det er irrelevant i denne sammenhengen. Mange ungdommer har skrevet under fotballkontrakter uten agent. Det er flust med eksempler.

Til slutt: Den skotske juniorcupfinalen spilles vanligvis i april, ikke i januar som i boken. Jeg kan ikke se at det har noe med fotballforståelse å gjøre.

Når det gjelder innvendingen om hvor fort en forelskelse oppstår, og hvorvidt det henger sammen med at man har fortalt alle, eller ingen, at man er homofil, er vel det strengt tatt ikke noe en anmelder har fasit på. Dette er en uforståelig innvending.

Anmelderen begrunner heller ikke hvorfor boken gir de unge leserne grunn til å føle seg undervurdert. Det står kun som en bastant påstand i ingressen, som lyder slik: «Thor Soltvedts nye roman gir unge leserne (sic.) grunn til å føle seg undervurdert.»

Når anmelder ønsker seg at boken skal begynne der den slutter, er det å ønske seg en bok som forfatteren ikke har skrevet. Det er en god regel at anmelderen skal anmelde boken som den foreligger, ikke den boken vedkommende skulle ønske det var.

Avslutningsvis vil jeg tilføye at anmelders bemerkning om at «det lille Bergensforlaget vil spre håp», er nedlatende, og derfor upassende i en tekst av en seriøs anmelder.

Setningen «Denne romanen er best på skotske byer og fotballag» er et eksempel på noe som fremstår som ros fra anmelder, men som ikke bygges ut, slik at leserne får aldri vite nøyaktig hva som er bra med boken. Denne anmeldelsen bærer preg av for mange sleivspark.

