Slik forstod vi at vi hadde korona

Hold deg hjemme, selv om brakkesyken tar deg.

Charlotte Opheimshaug trodde først ikke hun og samboeren var korona-smittet, men en aha-opplevelse fikk dem til å endre mening. Foto: Privat

Debattinnlegg

Charlotte Opheimshaug Fana

Om jeg ikke hadde visst bedre, ville jeg trodd nedre del av lungen hadde falt av. Missing in action. Den øvre delen av lungen var trang og vanskelig å puste i. Dette var det øyeblikket jeg viste, uten tvil, at jeg hadde korona.

Dette var òg øyeblikket jeg forsto hvorfor sykdommen er dødelig. Jeg skulle ønske resten av historien var at jeg ringte legevakten, de ga meg en fullstendig helsesjekk og jeg fikk medisiner til å lette symptomene. Men i virkeligheten var det som om jeg hadde fått pest.

Ingen tilbud om en skikkelig helsesjekk lå på bordet. Beskjeden var den samme: Så lenge du ikke har tydelig tegn på lungesvikt, er det ingen vits å ta deg inn. Det er ingenting vi kan gjøre. Ring tilbake om du blir verre og kan trenge respirator.

På dette tidspunktet var pusten anstrengt, og bare det å spise eller drikke involverte ubehagelige, liggende pustepauser for å prøve å hente inn igjen pusten. Det var skummelt å legge seg om natten. Jeg har aldri noen gang følt meg så alene som pasient i Norge.

Ifølge antall registrerte smittede var min samboer og jeg blant de første i landet til å bli smittet. Ikke verst for to småbarnsforeldre som kan se langt etter skiferie i Alpene.

Den dagen min samboer ble syk var det registrert 26 smittede i Vestland fylke. Korona var ikke engang med i beregningen over grunner til at han følte seg dårlig den dagen.

I ettertid er det ganske flaut å se hvor usannsynlig vi synes det var, at vi skulle være rammet av dette beryktede flaggermus-viruset. Da jeg fire dager senere begynte å tørrhoste var det registrert 78 smittede i Vestland. Når vi nevnte korona var det kun sagt på spøk.

I løpet av det neste døgnet begynte korona-alarmen likevel å ringe. For barna ble ikke syke. Utenom noe redusert matlyst var de like aktive og lekene som alltid. Hadde vi ikke lest at viruset i liten grad rammer barn?

Mediene var fylt med artikler om hjemmeskole og brakkesyke, men ingenting om syke foreldre i isolasjon med energiske og friske barn.

Selv om familien noen uker tidligere hadde sin årlige influensarunde, var samboeren min fortsatt skeptisk til ideen om at vi skulle ha fått korona.

Siste rest av tvil forsvant den femte dagen. Jeg våknet opp til akutt redusert lungekapasitet og klarte først ikke å puste. Det er vanskelig å forklare følelsen. Det første som slo meg, var at dette var noe jeg aldri før hadde kjent på kroppen.

Jeg hadde ingen tegn til luftveisinfeksjon. Utenom tørrhoste var både nesebor og hals åpen og klar. Ingen tegn til slim eller grums. Likevel kunne jeg knapt puste. Jeg fikk ikke kontakt med nedre del av lungene. Det var som om et tynt og tett slør hadde lagt seg over bronkiene mine.

For samboeren min var det to avisartikler som ble de store aha-opplevelsene. Den første artikkel beskrev et nyoppdaget symptom: tap av lukt- og smakssans. På dette tidspunktet hadde han verken luktet eller smak mat på en uke.

Samtidig fant vi ut at en deltaker på samme konferanse som min samboer deltok på, hadde testet positivt for viruset.

Det demret for oss begge at mørketallene for antall smittede måte være store, og det vi en gang hadde syntes var usannsynlig var nå svært sannsynlig. Vi var koronasmittet.

Etter fem intense dager med pustebesvær endret FHI testkriteriene sine, og jeg fikk lov å teste meg. Elleve dager etter de første symptomene ble jeg en del av statistikken; jeg testet positivt for korona.

Hjemme bor jeg med tre andre som ikke ble testet, en av de smittet meg. I tillegg vet vi om fire mennesker vi var i nærkontakt med, som sannsynligvis ble smittet av oss. De fleste har milde symptomer.

Det er snart tre uker siden jeg ble syk, og over tre uker siden min samboer ble syk. Han er nå symptomfri og fikk aldri problemer i nedre luftveier. Jeg har fortsatt luftveisvansker.

På de verste dagene er det skummelt å legge seg, og vi overvåker både pust og puls nøye. Gjennom e-konsultasjon holder jeg kontakt med fastlegen, med klar beskjed om å ringe legevakten heller en gang for mye enn en gang for lite. Og 113 om det blir mer akutt.

Denne uken åpnes mottak for at sånne som meg kan komme få en skikkelig korona-helsesjekk i de ulike bydelene i Bergen. Men ingen kan svare på om det blir senskader for oss med korona-skadde lunger.

Og ingen kan svare meg på når jeg blir frisk igjen. I dag er hele familien isolert sammen i huset for attende dagen på rad. Utenom bonusbarnet som må vente med å komme hjem til vi andre er erklært friske igjen.

Min samboer og jeg hadde til sammen alle symptom på listen. Vi fikk og etter hvert vite om en sannsynlig smittekilde. Men ikke alle får like tydelige tegn.

Noen får bare lett kløe i halsen, kjenner ingen som er smittet og vil ikke utfylle noen av kriteriene for å ta en test. Av erfaring skjønner jeg at mørketallene må være enorme.

De fleste får dette mildt, og som en kvinne i 30-årene burde jeg ha sklidd igjennom dette lett. Samboeren min som knapt nyser når vi andre får influensa, ble sengeliggende med høy feber i fem dager.

Sannheten er at vi langt på vei ikke vet hvordan viruset rammer. Vi har ingen medisiner som hjelper, og vi vet lite om eventuelle senvirkninger av viruset.

Ikke spre korona videre! Hold deg hjemme, selv om brakkesyken tar deg. Gjør det for deg selv og de du er glad i.