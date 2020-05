Da matprisene gikk til værs, måtte jeg ta grep

Jeg ble tvunget til å bli kreativ.

Før var Justyna Kotowiecka trofast mot en kjede. Nå er hun kunde hos alle de store dagligvarekjedene, uten å føle seg illojal av den grunn. Foto: Eirik Brekke

Debattinnlegg

Justyna Kotowiecka Bergen

Mange matvarer har blitt dyrere siden i fjor høst. Enhver husmor kjenner prisene på basisprodukter, og det er ikke vanskelig å legge merke til økningen på varer som smør, frukt og yoghurt.

Prisøkningen er gjerne bare på to eller tre kroner, men når den kommer på mange av varene vi kjøper ofte, blir det en stor sum. Disse ekstra tusen kronene som jeg må bruke på mat, kunne jeg brukt på noe annet.

Justyna Kotowiecka jakter på tilbud i både aviser og apper. Foto: Privat

Alle husstander har faste utgifter. Strøm og regninger må betales. Det eneste vi egentlig kan spare på hjemme hos oss, er mat, klær og fritidsaktiviteter.

I stedet for kino, går vi en tur. I stedet for merkesko, kjøper vi rimeligere alternativer.

Om kveldene sitter jeg og mannen min og lurer på hva annet vi kan spare på å ikke ha. Det er kort sagt ikke hyggelig.

Hvis prisene fortsetter å stige, blir det vanskelig, spesielt for store familier, å spare penger, delta i aktiviteter og reise på ferie.

Når vi er ute på tur, vil barna gjerne ha en iskrem. Men én enkel is koster like mye som en pakke med fem is, som hele familien kan dele. Dette er et av mange eksempler der jeg som mor må tenke økonomisk.

Det er vanskelig å si nei til et barn i slike hverdagslige situasjoner. Spesielt når du har barn i forskjellige aldre med forskjellige behov.

Norske matpriser øker mest i Norden. Siden 2005 har produsentprisen på norske matvarepriser økt med 57 prosent. For oss er det belastende, men jeg klager ikke.

Jeg har lært å ikke la ting som jeg ikke kan kontrollere, påvirke humøret eller gjøre meg deprimert. Dessuten har jeg lært meg noen smarte triks.

Jeg starter dagen med å gå gjennom annonser og reklameaviser. Til å begynne med merket jeg produkter i tilbudsavisene, og tok dem med i butikken når jeg skulle handle.

Jeg har oppdaget flere tilbudsapper på mobilen, som Mattilbud og Shopgun, og nå har jeg en liste over alle dagligvarebutikker med gjeldende prisavslag.

Jeg har sluttet å bruke bare en butikkjede. Før var jeg lojal mot en butikk, men nå er jeg kunde hos Rema 1000, Coop, Kiwi og mange flere.

Føler jeg meg illojal? Nei!.

Jeg planlegger alle måltider nøye og lager en plan for hele uken.

Jeg har utvidet mine matlagingsevner til retter som ikke er dyre, men smaker godt og er raske å lage, og jeg mestrer kunsten å lage hjemmelaget pizza, hamburgere eller milkshakes.

Ja, økte priser på mat har en negativ innvirkning på familiebudsjettet, men det har også fått meg til å lære nye ting om meg selv. At jeg er kreativ og organisert, at jeg kan ta i bruk ny teknologi.