En spøkelseshistorie

Dette er den sørgelige historien om Den Gode Smak, som lot bygge en kirke ingen andre enn den selv og noen få andre ville ha.

MODERNE ARKITEKTUR: 11. april 2011 brant gamle Østre Porsgrunn kirke ned, og denne nye kirken åpnet i 2019. Den ble nylig kåret til Norges styggeste kirke av leserne til avisen Dagen. Foto: Haavard T. Gjestland (CC 4.0)

Debattinnlegg

Tommy Sørbø Forfatter og kunsthistoriker

Men Den Gode Smak var en stolt og nidkjær kirkebygger, som bare lo hånlig da kirken ble kåret til Norges styggeste kirke.

«Bare vent», sa den. «Den sunne fornuft og gode smak vil nok seire her ute i provinsen også, selv blant alle disse enfoldige, populistiske og sentimentale sjelene som ønsket seg den gamle kirken sin tilbake.»

KRITISK: Tommy Sørbø feller en hard dom over betongkirken i sin hjemby, Porsgrunn. Foto: Signe Dons (arkiv)

Men årene gikk, og den nye kirken var og ble like upopulær som det den hadde vært siden tegningene av den hadde blitt vist første gang.

Til slutt gikk ikke engang Den Gode Smak i kirken.

Så var det en kveld Den Gode Smak tilfeldigvis kom forbi kirken, og syntes den hørte noen underlige lyder der inne. Den ble nysgjerrig og våget seg inn. Men der var det ingen, verken levende eller døde. «Men for et forfall!», tenkte smaken. De hvite veggene var fulle av skjolder etter fuktighet, orgelpipene hadde begynt å ruste, og flere steder på gulvet vokste det mose.

Foran utgangen lå restene av noen skohyller som hadde vært i bruk da menigheten leide den ut til den lokale moskeen. Korset opp ved alteret var fjernet fordi noen hip hop-artister hadde følt seg støtt av det, og der døpefonten hadde stått, var det nå en kjøkkenøy med en fettete komfyr og et par gryteskap.

Etterlatenskaper etter pop up-restauranten som to gladkristne rockeprester hadde prøvd å drive i håp om å lokke flere i kirken.

Kirkebyggeren dumpet ned i vraket av en ergometrisk utformet stol og stirret mismodig utover restene av den åpne og inkluderende folkekirken sin. Og mens den satt sånn, var det som om lyden den først hadde hørt, vendte tilbake.

Det hørtes ut som salmesang, og plutselig kjente Den Gode Smak et kaldt gufs mot ansiktet, enda kirken var garantert trekkfri, hadde tredobbelte vinduer og oppfylte alle tenkelige hms-krav.

«Det er nok bare noe du innbiller deg», sa den til seg selv, og knep sammen øynene.

Men da den åpnet dem igjen, var alt omkring ham forandret. Rommet var blitt mørkt og fullt av gullpynt, bilder og skulpturer, og over seg kunne han skimte et mørkeblått hvelv med underlige skydotter som kunne være malt av barn.

«Jøss, det er jo den gamle kirken», tenkte Den Gode Smak, og ble uvel.

Men nå la den merke til at den ikke lenger var alene. På alle benkerader satt det tettpakket med folk. Mennesker med tomme, stirrende ansikter og gammeldagse klær. Med sine sprø stemmer sang de urgamle salmer på et språk han knapt kunne forstå. Stiv av skrekk skjønte Den Gode Smak plutselig sammenhengen; det var de døde som holdt messe.

Den Gode Smak for opp og prøvde å komme seg ut, men ble hele tiden forhindret av knokkelhender som grep etter den og stemmer som beskyldte den for å ha ødelagt Kjerkehaugen med den nye kirken.

Smaken vred seg løs og hastet videre. Helt til den kjente en kald klo lukke seg om armen. Det var den gule hånden til en lang og mager mann som med sin spraglete vest, side frakk, knebukse, smykker og parykk liknet på en krysning av en transvestitt og en kandelaberhomse.

«Hvem er du?» ville Den Gode Smak vite.

VANT KÅRING: 29. januar kåret avisen Dagens lesere Nye Porsgrunn kirke til Norges styggeste kirkebygg. Foto: Faksimile, Dagen

«Mitt navn er Jacobsen», svarte han. Det var jeg som i sin tid bygget den første kirken her på Kjerkehaugen. Jeg er ... unnskyld var, min tids Gode Smak.

«Ja, men da forstår nok vi to hverandre», svarte Vår Tids Gode Smak, og prøvde å rive seg løs. «Du gjorde det som var fornuftig ut fra din tid, jeg gjorde det som var fornuftig ut min tid»

«Fornuftig!?» fnøs Jacobsen. «Se! Synes du min gamle kirke virker spesielt fornuftig?»

«Nei», mumlet Den Gode Smak og stirret med vemmelse på all pynten, ornamentene, bildene, skulpturene og alt det andre upraktiske og harry nipsen.

«Du skjønner», fortsatte Jacobsen. «Det å bruke en formue på å reise et tempel til et vesen ingen av oss noen gang har sett, ja, som vi knapt nok vet om eksisterer, er i utgangspunktet ikke videre logisk.»

«Hm, det har jeg ikke tenkt på», svarte Den Gode Smak.

«Nei, og derfor forbanner jeg deg og din gode smak», skrek den første kirkebyggeren så det tordnet under kirkehvelvet. «En dag skal et skjell løsne fra ditt øye, slik at du ser det du har bygget akkurat slik det er!»

Ikke verre, tenkte Den Gode Smak. Han rev seg løs og styrtet på dør.

Men da Den Gode Smak noen dager seinere tilfeldigvis kom forbi kirken igjen, holdt han på å få sjokk bare av synet. Hva i all verden gjorde de malplasserte, abstrakte, sterile, festningsaktige og åndsforlatte betongklossene midt oppe i den koselige, gamle trehusbebyggelsen oppe på Kjerkehaugen?

Den Gode Smak fikk lyst til å synke ned i bakken av bare skam, og idet den løp bort, syntes den at den kunne høre den rallende latteren til Jacobsen bak seg.

Innlegget ble først publisert på Tommy Sørbøs Facebook-side.

