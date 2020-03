Feil å slukke lyset for oljebransjen

Oljenæringen må tåle endringer, men vi kan ikke avvikle den helt.

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

Hvis vi legger ned oljebransjen i Norge, oppnår vi bare at oljen produseres i andre land i stedet, ifølge Emilie Korneliussen Litleré (H). Foto: Privat

Debattinnlegg

Emilie Korneliussen Litleré Styremedlem i Bergen Unge Høyre

Vi stoppet ikke med vannkraft på grunn av oljen. Vi stoppet ikke med olje på grunn av gass. På samme måte er det galt å sette en strek for olje- og gassindustrien i overgangen til fornybar teknologi, slik MDG ønsker.

Det er ved hjelp av oljen at Norge har klart å etablere en velferdsstat. Avvikling vil ramme de rundt 200.000 menneskene som jobber i oljebransjen. Det står allerede 400.000 mennesker utenfor arbeidslivet, noe som fører til at utgiftene øker og inntektene minsker.

Det gjør ikke Norge til et innovativt og bærekraftig samfunn. Slukker vi lyset på norsk sokkel, fører ikke det til at resten av verden gjør det samme. Oljen som kommer fra Norge er renere enn i de aller fleste land. I tillegg har næringen satt ambisiøse mål for å redusere egne utslipp.

Fremover må oljenæringen tåle endringer. Skal vi nå Parisavtalen må etterspørselen etter fossil energi falle dramatisk. Endringer og tilpasninger vil ikke bety nedleggelse, men det kan føre til både utvidelse av flere felts levetid og vern av de mest sårbare områdene vi har.

Den verdensledende teknologien oljenæringen har skapt kan utnyttes i kampen for klimaet. F.eks gjennom salg av overskuddsstrøm fra vannkraft, teknologiutvikling med andre land, eller eksport av olje og gass for å fjerne de mer forurensende kullkraftverkene, inntil begge blir historie.