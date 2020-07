Der stod han og gliste. Han hadde barbert seg.

Han skal vere glad for at eg blei kjend med han lenge før koronabarten.

Det sambuaren Ronny Tømmerbakke kallar koronabart, kallar innsendar Silje Alvsaker trailerbart. Foto: Privat

Debattinnlegg

Silje Alvsaker

Ei veke med ny kontorstad var over. Matstovebordet var slått ut og romma to PC-ar, headset, notatblokk, pennar og kaffiflekkar. Litt som på det ordentlege kontoret, og sikkert sånn som mange andre heimekontor.

Laurdag morgon sat eg på terrassen med lukka auge i sola og tenkte at dette med heimekontor ikkje var så ille. Eg hadde 14 skritt frå senga til den nye kontorplassen. Fekk gjort mykje.

Kaffilageret minka fortare enn vanleg, og det fekk meg til å lure på kor mykje arbeidsplassen sparar i kaffipengar no når ingen er der. Eg hadde fått meg koronasambuar og var lukkeleg for det. Vi gjekk fint i lag på kontoret, trass vidt ulike fagfelt, der ingen av oss veit heilt kva den andre gjer på jobb.

Koronabart eller trailerbart - Silje Alvsaker er uansett ikkje fan. Foto: PRIVAT

Eg hadde ei kjensle av at han kanskje hadde nemnt noko i dagane før. Han hadde vist meg bilete frå då han var yngre. Spøkt med det som var i vente. Eg var ikkje spesielt uroa der eg sat i sola med kaffikoppen min.

Ein skugge glei over meg, i solskinet på terrassen. Der sto han og gliste, tydeleg nøgd med ny utsjånad. Det kan vere han tok ein liten dans òg. Han hadde barbert seg.

Koronabart, kallar han det.

Dette er ikkje ein sånn bart som mannfolk sparar til movember. Denne går heilt ned forbi leppene og ned på haka. Ein bart eg assosierer med Hulk Hogan og sikkert nokon eg har sett i ein reklame for TV-serien «Norske rednecks».

Trailerbart, kallar eg det.

Eg lo litt. Tenkte det ville gå over av seg sjølv når han ikkje syntest det var morosamt lenger. Tenkte han ville gå inn att og barbere resten. Men ei veke gjekk.

Eit av dei siste tilskota på Instagram er trailerbarten. Av 1,8 millionar nordmenn som har konto, er det éin som postar under emneknaggen #lovetrailerbart. Eg skriv det, fordi det er ingen som med handa på hjartet elskar trailerbart.

Etter to veker hadde dresskoden på heimekontoret allereie gått noko ned i standard. Han lurte på kvifor eg gjekk i joggebukse. Eg svarte at det var ei bomullsbukse, og at eg fint kunne brukt den på kontoret til vanleg. Eg har berre aldri gjort det.

Trailerbarten meinte at han var uklanderleg kledd kvar dag med sin oppgraderte og fancy andletsfrisyre, og at eg burde streve etter det same.

Etter tre veker fann han fram ein brun poncho i alpakkaull, som han hadde kjøpt i ein fjellandsby i Bolivia mange år tidlegare. Mønsteret minna om noko vi hadde skrota frå hytta. Han meinte ponchoen stod godt til barten.

Etter seks veker la han inn P10 Country på favorittlista på radioen. No insisterer han på å høyre country når vi køyrer bil. Han meiner musikken står godt til barten.

Eg seier eg synest han er fin med skjegg. Han er ikkje einig. Eg seier han skal vere glad for at eg blei kjend med han lenge før barten. Eg er berre ikkje så sikker på om det er same person som for åtte veker sidan.

Trailerbart, eg er ikkje fan.

