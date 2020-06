Gode bergensar, sjå til Os, Vaksdal eller Samnanger!

Finn du betre stader å plassera pengane dine?

Er det noko å lura på? spør Edvin Hesjedal (H) og oppfordrar bergensarar til å flytta på bygda. Biletet er frå Stanghelle i Vaksdal kommune. Foto: Ørjan Deisz (arkiv)

Debattinnlegg

Edvin Hesjedal Leiar i utval for bygdeutvikling i Vaksdal kommune, Høgre

Bergen kan jubla over eit breitt politisk fleirtal for ny byarena ved Bygarasjen. Då kan me i bygdekommunane rundt Bergen jubla òg.

På tur i ein av nærområdets bratte motbakkar, gjekk eg og tenkte på nettopp dette: Kor utruleg heldige me er i bygdene rundt Bergen!

Når Bruce Springsteen, The Rolling Stones, Robbie Williams, Coldplay, Rihanna og mange andre av verdas største artistar har underhalde på Koengen, så har me i Vaksdal alltid kunna ta toget nesten heilt fram.

Slik har me hatt det sidan 1890, medan store og langt meir folkerike bydelar i Bergen heilt nyleg har kunna byrja å ta Bybanen til sentrum, og andre bydelar framleis må venta i årevis.

Eller når dei mest ekstreme luftakrobatane kjem susande ut av tøysetobakkståka under Veko på Voss, kan me lett ta drosjebil, buss eller jernbane heim att etter ein ny, kjekk kveld i teltet. Då må bergensaren bu på hotell.

Så byrja eg å tenkja på pengar. Om eg eller nokon andre hadde til dømes fem millionar kroner i frie midlar, kva er då dei vanlege i-landsutfordringane som slår inn?

For veldig mange er det hus, hytte, bil, båt, luksusferie og å gje bort – om lag i den rekkefølgja – og slik følgjer me Maslows behovspyramide trinn for trinn.

Eg tok til å bla i bustadannonsar berre for å få eit inntrykk av marknaden. I bydelar som Åsane, Fana og Fyllingsdalen kostar nokre titals kvadratmeter fleire millionar kroner.

Kva om du budde på Stanghelle, i Øystese, på Rossland eller i Samnanger? I bygda mi, ved fjorden, kunne dette vore nok til eit hus med garasje, hage, bil, båt og naust.

Er det då noko å lura på?

Kommunane har i samanslåingsfrykt brukt milliardbeløp på skular, oppveksttun, barnehagar, helsehus og alle mogelege lekkerier. For å vera heilt sikre på at den dagen ein vert ein del av Bergen, Voss eller anna, er kassa skrapa og avdraga store.

Då eg var på opplæring som folkevald i Vaksdal, var den første doktrinen frå vår nye rådmann (sjølvsagt ein bergensar med tydeleg røyst): 100 millionar i auka lån medfører årleg seks millionar i auka kapitalkostnader årleg. Hos meg har denne læresetninga prenta seg fast.

I vår kommune har me, og skal me, investera tungt og nødvendig i nye skulebygg. Difor er me, som mange andre bygdekommunar i Vestland, snart kritisk avhengige av ei folketalsendring, for blant anna å fylla opp med nye elevar.

Edvin Hesjedal Foto: Privat

Eg er sjølv far til to jenter i grunnskulen. Eg er trygg på at dei går på ein god skule i eit godt miljø, men eg ønskjer sterkt fleire og nye klassekameratar til dei. Eg ynskjer at dei skal ut av bygda seinare i livet for å studera og jobba. Og når dei har fått nok vit, er eg trygg på at dei kjem tilbake.

Me ser at fleire bygdekommunar no tilset tilflyttingskonsulentar, og er på tilbodssida med pengar i stønader og anna moro. Alt for å få deg som bergensar til å flytta til oss med heile familien.

Aller helst vil me at du og skaper nokre arbeidsplassar.

Over tiår har det diverre vist seg at dette ikkje fungerer. Du klarar ikkje lokka med gudeøy, Noregs frukthage, Sveio midt i leio (versågod Rogaland), eller 200.000 i tilskot ved bygging av hus.

Difor ber eg deg, gode bergensar, om å til dømes sjå til Os. Sjå kva dei har fått til før dei vart Bjørnafjorden, og før han som må vera Noregs beste ordførar, vart ofra på Arbeidarpartiets utopiske alter.

Det må handlekraft og langsiktig påverknad til for å lukkast. Difor får osingane om to år ny veg til over sju milliardar kroner, med etterfølgjande vekst i innbyggartalet.

Ei tomt eller eit hus ved Halhjem ferjekai kjem på prisnivå med Bergens beste sentrum, og Os har eit svært variert og solid fundamentert næringsliv. God kommunikasjon og infrastruktur gjev arbeidsplassar. Arbeidsplassar gjev innbyggarar.

No er bygdekommunane på tilbodssida. Nye, flotte bygg ligg der frå fjord til fjell, levekostnadene er lågare og du har mindre å bruke pengar på. Men Instagram-naturen utanfor stovedøra di er flottare enn nokon gong, og heilt gratis.

Det vert jobba hardt i kulissane med ny E39 og med ny E16 og togline Arna – Voss. Sjå på dei aksane og dei rimelege bumogelegheitene du finn der, og tenk litt på veksten Os har hatt. Finn du betre alternativ å plassere pengane dine?

Og når Volbeat spelar i Bergen 8. juni neste år, har du pengar til øl!