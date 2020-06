Skeiv framstilling frå BT

Det kan ikkje vera carte blanche for å brette ut konfliktar kor rådmann er skyteskive.

Eg har like stor rett på vern av mine interesser og respekt for mine synspunkt som andre, skriv rådmann Bjarte Madsen i Austevoll. Foto: Jannicke Luoto (arkiv)

Bjarte Madsen Rådmann i Austevoll kommune

Eg hadde ein flink lærar i matte på skulen. Han lærte meg blant anna at faktorane si rekkefølge i eit gangestykke er utan betydning for resultatet – svaret blir det same uansett.

Den siste tida har eg vore hovudrolleinnehavar i ei BT-leia nyhendesak, og eg lurer på om det same gjeld her.

Den 11. mai 2020 blei det levert eit varsel mot meg som øvste administrative leiar i Austevoll kommune. Dei neste vekene var media, og spesielt BT, interesserte i informasjon i denne spesielle saka.

Er det utan betydning på kva tidspunkt ei ny vinkling eller ei ny opplysning kjem fram? For meg framstår det slik at BT ser det som viktigast at opplysningane kjem på trykk, og at tidspunkt og relevans er mindre viktig.

Dette blir understreka i kommentaren til Gerd Tjeldflåt i BT 12. juni. Ho skriv blant anna:

«Det er gitt meir innsyn, og planen er no at så mykje som mogeleg av møtet skal vere ope. Det er bra. Men det skjer først etter at BT har fått tak i mykje av informasjonen frå andre kjelder.»

BT plasserer seg på ein høg hest – dei snikskryter av seg sjølve for å pressa kommunen til meir innsyn, etter at dei har fått inn delar av den informasjonen som finst i saka frå andre kjelder.

Avisa skyver omsynet til innbyggarane framfor seg i argumentasjonen, det blir framlagt slik at innbyggarane nærast har krav på å få bretta ut saka – det skulle jo berre mangle når det er ordførar eller rådmann som er involvert!

Er det så enkelt?

Denne saka blei kjent på eit tidleg tidspunkt. Det blei umiddelbart gjort grep for å sikre ei forsvarleg og grundig handsaming av saka. Avisa skjønar raskt at ein her står ovanfor ein «umogeleg» rådmann som ikkje vil uttale seg.

Årsaka til dette var at det allereie var starta ei undersøking med definert mandat, som skulle gi eit kvalifisert svar innan to veker.

Dette er god handsaming og varetar alle interesser i saka. Då må BT finne andre kjelder for å få tak i opplysningar – opplysningar som openbert gir eit skeivt bilete.

Alt dette veit BT, men dei vel likevel å lage reportasjar for å ha eigarskap til saka og vere i føringa nyhendemessig. At det er rådmann som er skyteskive og ein ordførar som ramlar inn i saka frå sidelinja, gjer det jo berre enda meir (klikk-)viktig å omtale saka.

At ein hist og her legg inn litt positiv omtale av rådmannen, endrar ikkje det massive biletet som er skapt gjennom tematikk og overskrifter. Det blir skapt eit inntrykk i saka av at rådmannen ikkje vil kommentere saka - som om eg har noko å skjule!

Eg er einig i at ein toppleiar må tole langt meir enn dei lenger nede i hierarkiet. Det har eg ingen problem med å akseptera. På same vis må det setjast krav til varselets innhald – det er lite spor av slike refleksjonar i BT sine reportasjar.

Det kan ikkje vera carte blanche for å brette ut konfliktar kor rådmann er skyteskive. Eg har like stor rett på vern av mine interesser og respekt for mine synspunkt – sjølv om eg ikkje ynskjer å delta der BT tilsynelatande har invitert til gjørmebryting.

Spesielt gjeld dette når kvalifiserte undersøkingar går føre seg, og det er kort tid før det blir gitt eit svar. Kommunestyret hadde endåtil tidfesta eit møte kor saka skulle handsamast.

Konklusjonen i mi sak blei klar og tydeleg, akkurat som i eit gangestykke. Det skjedde fordi ein initierte ein god og grundig prosess, som eg og andre involverte stolte på. Hadde BT fått gjennomslag for sine ynske, kunne resultatet gjerne blitt eit anna.

Eg er redd faktorane si rekkefølge i ei nyhendesak med andre ord ikkje er utan betydning. Det trur eg mattelæraren min mislikar.