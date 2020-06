Unntak fra språkkrav er en dårlig løsning

Andre land har gjort erfaringer vi i Norge burde lytte til.

Det virker ikke som om regjeringen har undersøkt erfaringer fra andre europeiske land, mener Cecilie Hamnes Carlsen. Foto: Dag W. Grundseth / Aftenposten (illustrasjon)

Debattinnlegg

Cecilie Hamnes Carlsen Professor, Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking, Høgskulen på Vestlandet

Kunnskapsdepartementet (KD) ønsker å skjerpe språkkravet for statsborgerskap. Det vil medføre at mange av dem som ønsker å bli norske statsborgere, ikke vil klare det.

Det gjelder særlig flyktninger med lite skolebakgrunn fra hjemlandet. Regjeringen anerkjenner problemet og foreslår unntaksordninger som en løsning på fagmiljøenes bekymring for denne gruppen.

I BT 12. juni hevder statssekretær i KD, Grunde Almeland (V): «Det var nok ikke mange av høringsinstansene som forsto rekkevidden av unntaket.»

Det er fristende å spørre: Forstår Almeland, KD og regjeringen rekkevidden av strengere krav og unntak?

På Dagsnytt 18 29. mai spurte jeg Almeland om han kjente konsekvensene av unntaket, da en tilsvarende politikk ble innført i Nederland. Almeland svarte heller vagt om Danmark.

Cecilie Hamnes Carlsen Foto: Privat

Nederland var et av de første landene i Europa som innførte språk- og kunnskapskrav for statsborgerkrav, med unntaksordninger for dem som ikke hadde forutsetninger for å klare kravet.

I Nederland måtte man stryke på prøven fire ganger før man fikk dokumentasjon på at man var en «lost case». Kommersielle aktører kom raskt på banen med kurs innrettet mot strykresultat.

I praksis medførte ordningen at det var to måter å bli statsborger på – enten å jobbe for å klare kravet, eller å prøve å få unntak, noe som førte til at også personer som kunne ha klart kravet, heller prøvde å oppnå unntak gjennom stryk.

Sivilombudsmannen i Nederland konkluderer med at ordningen fikk store konsekvenser for språklæring og integrering, særlig for gruppene med størst behov for god språkopplæring.

På grunn av de negative konsekvensene, vil Nederland gå bort fra ordningen og erstatte den med et bedre opplæringstilbud til innvandrere med lite skolegang.

Unntaksordningene er under utredning i Norge. I proposisjonen står det at UDI og UNE skal vurdere hvem som har rett på unntak, blant annet på grunn av manglende skolegang og begrenset skriftkyndighet.

Dette reiser viktige spørsmål: Hvilken kompetanse har UDI og UNE til å vurdere skolegang, språkferdigheter og læringsevne? Og – hvordan kan man bevise at man ikke har gått på skole i hjemlandet?

Nei, rekkevidden av strengere krav og unntak for visse grupper er det ingen som fullt ut kjenner til, men andre land har gjort erfaringer vi i Norge burde lytte til.

Som flere medforfattere og jeg viste i en kronikk i Aftenposten 14. mai, viser forskning fra andre land at strengere språkkrav ikke fører til bedre språklæring og bedre integrering.

De siste ukene har det vært demonstrasjoner mot rasisme i hele verden. Strukturell forskjellsbehandling av personer med en annen etnisk bakgrunn, er rasisme. Det er forunderlig at regjeringen ikke ser sammenhengen.

Med strengere språkkrav stenges døren til aktiv deltakelse og en trygg fremtid for mange. Det fører til utenforskap og fattigdom. Unntak løser ikke problemet og fremstår som et dårlig diskrimineringsalibi.