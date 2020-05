Verden inneholder Botox, vippeløft og plastisk kirurgi

Verden inneholder heldigvis også motstemmer.

Publisert Publisert Nå nettopp

Det som for noen er ekstremt, er for andre helt normalt, skriver kommunikasjonsdirektør Hanne McBride i Discovery. Foto: Discovery/Anita Arntzen

Debattinnlegg

Hanne McBride Kommunikasjonsdirektør Discovery Networks Norway

Dplay i Norge valgte for en tid tilbake å sende den danske produksjonen Plastikkongene. Det er en workplace-reality, eller arbeidsplass-reality, som tar for seg livet på fem klinikker i Danmark som leverer tjenester innenfor plastisk kirurgi, Botox og fillers.

Serien viser konkurransen mellom klinikkene, og den følger også klientene som kommer for å få gjennomført inngrep. Mange er danske kjendiser og influencere, som får betalt for å markedsføre klinikkene.

Blogger Kristin Gjelsvik var raskt ute med å kritisere både serien og beslutningen om å sende denne i Norge, og Marie Hoff-Nilsen følger opp i BT 18. mai.

Essensen i kritikken går på at vi bidrar til å normalisere plastisk kirurgi, forherlige det, og at vi burde skåne norske ungdommer for dette.

Les også Innlegget som startet debatten: – Ukritisk fremstilling av plastisk kirurgi

Da jeg ble forelagt denne kritikken i en kort videosak hos Se og Hørs program, «Rød Løper», tidligere denne måneden, parerte jeg lettbeint med at det er for seint å beskylde oss for å normalisere plastisk kirurgi. Det løpet er allerede kjørt.

Jeg sa også at dette er en lovlig og regulert bransje, som kan være gjenstand for en arbeidsplass-reality på lik linje med andre bransjer. Det svaret står jeg inne for, men jeg er glad for muligheten til å nyansere.

For mediene har makt. Den makten har vi et ansvar for å forvalte med omhu.

Les også Dropp å gi likes til dårlige forbilder

Skjønnhetsindustrien er enorm, og den er mektig. Den har stort spenn: Fra hårfarge for etterveksten, hudpleie, sminke og neglelakk til mer omfattende inngrep, som vi ser noen av i Plastikkongene.

Det som for noen er ekstremt, er for andre helt normalt. Noen mener man ikke trenger sjampo for å vaske håret, eller at vippeextensions ser klovnete ut. Andre vil hevde at store silikonpupper eller injiserte lepper er det fineste de vet.

Den danske realityserien Plastikkongene skaper debatt. Foto: Krestine Havemann/Discovery Networks Denmark

Grunnen til at jeg tar opp dette, er at Jeg vil synliggjøre at redaksjonelle valg forholder seg til hele den verdenen vi lever i. Og den verdenen inneholder Botox, vippeløft og plastisk kirurgi. Verden inneholder heldigvis også motstemmer som Gjelsvik og Hoff-Nilsen.

Vi har et ansvar for at det vi sender, er innenfor akseptable grenser. Men det er ikke én person som kan stille seg til doms over hva som er ugrei fiks av den enkeltes kropp, og om dette er noe som fortjener plass i mediene med noe annet enn et kritisk søkelys på seg.

Les også Flere klinikker tilbyr studentrabatt på leppefyll og plastiske operasjoner

Vi ønsker alltid debatt om våre programmer velkommen. Noen ganger lager vi programmer for å skape debatten, belyse temaer vi syns er viktig eller interessante, og kanskje flytte grenser – samtidig som vi underholder.

Eksempler på dette er Tangerudbakken, Tufte IL, og Else om-seriene. Andre programmer har kun som oppgave å underholde, men skaper debatt fordi de på ulikt vis tar pulsen på samtiden.

Det er mulig Plastikkongene bidrar til å opprettholde normaliseringen av det mange vil hevde er en ekstrem variant av å fikse på utseendet. Jeg er mer usikker på om serien isolert sett bidrar til at unge og voksne mennesker føler seg kjipere.

Det er leit hvis svaret på det er ja.

Vår vurdering er at serien gir et bilde av bransjen som gjør at alle som ser den, vil kunne gjøre seg opp egen mening.