Ikkje prøv så beinhardt

Jula har endra seg sidan 1990-talet.

Marit Kvamme-Vik Leknes

Dagen før vesle julaftan – år 2021. Robotstøvsugaren hadde køyrd så mange mil, at eg er sikker på at eg på eit tidspunkt høyrde han sei at han ikkje orka meir. Vaskemaskin og tørketrommel var svimle etter å ha snurra i utakt i fleire timar for at golvet på vaskerommet skulle få sjå dagens lys att.

Såperest på såperest måtte bikka under for Jif skurekrem. Hybelkaninane som låg under sofaen og gøymde seg så godt dei kunne, enda brått livet sitt denne dagen. Nisser, englar, julekrybbe og lysfat var sett ut på nøye utvalde plassar. No var det jul.

Eg held derfor på å ramla i bakken då eg kom ned trappa vesle julaftan, og såg korleis det såg ut. Matbordet, der siste reine filla hadde svinga seg timar i førvegen, var dekka i dekor-snø. Pyntenissar og englar var i full aktivitet i kunstsnøen på bordet – styrt og dubba av to ungar med livleg fantasi. I stova hadde tredjemann laga løype med sofaputene – dei som skulle stå fint oppstilt i sofaen. «Golvet er lava!», skreik han, og hoppa frå pute til pute.

Mannen sat ved salongbordet, der han hadde skubba duk og lysfat til sides, til fordel for eit puslespel med rundtrekna ein million små bitar. Eg trakk pusten for å komma med ein tirade om at no var det jul, og då skulle me ha det ryddig og dønn koseleg, men så valde eg i staden å observera litt det som gjekk føre seg.

Alle ungane hadde jo kreative og flotte leikar. Dei sat ikkje med nasen inni ein skjerm, eller hang i foten på oss vaksne for å verta underheldt. Og ikkje krangla dei. Mannen sat i ro – utan at det hadde med jobb å gjera. Det visste eg ikkje at han evna før i dette augneblink.

Eg spolar tilbake til 1990-talet. Mamma skura og styrte så heise føre jul. Men eg kan ikkje hugsa ein døyt av kor reint det var. Det eg hugsar, var alle søsknene i den multifarga bogesofaen julemorgonen – med store dyner over oss – medan Norsk Rikskringkasting sende Askepott og Disney-filmar på den svære boksen av eit brunt fjernsyn – som sto på hjul.

Eg hugsa å stå muse stille på verandaen for å høyra at kyrkjeklokkene ringde inn jula. Eg hugsa lukt av pinnekjøt, ei æve med venting på at pakkane skulle opnast, og ein nisse som var særdeles dårleg dekka over av ei gammal nissemaske. Men me spelte alle med. Eg hugsar å få sitja så seint oppe me ville, og leika med dei nye leikene me hadde fått. Kort sagt: julemagi.

2021. Leiken går etter kvart over i knuffing, og mannen seier han treng ein tur ut etter å ha vore for lenge i ro. Alt er tilbake til normalen. Eg spør om ungane vil sjå ein fantastisk film, og set på den aldrande Askepott-filmen. Etter to minutt er dei lei, og set på Netflix.

Eg smiler litt oppgitt over meg sjølv. Kanskje eg ikkje skal prøva så beinhardt. Eg noterer meg bak øyra at ting har endra seg sidan 1990-talet. Og at ungane ikkje bryr seg om det er litt støv i ein krok. Kanskje om eg senkar skuldrene – og forventningane – at julemagien kjem av seg sjølv?

Det står att å sjå – når ho mor skal laga jul i 2022.

Denne teksten er blant bidraga til BTs skrivekonkurranse «Vi som lager jul». Les fleire av bidraga på bit.ly/btjul22.