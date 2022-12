Pappa gleder seg mer til jul enn oss. Det er pinlig!

Jeg ønsker meg bare en vanlig juletradisjon.

Inger (12) har en far som er langt over snittet opptatt av julen.

Inger

Hei, jeg heter Inger og er tolv år. Jeg har en tvillingsøster og en lillesøster på syv år. Vi gleder oss til jul som alle andre barn, men vi har et problem: PAPPA! Han gleder seg mer til jul enn oss.

Dette fører til juletradisjoner utenom det vanlige, og som jeg og tvillingsøsteren min syns er superpinlig.

For eksempel: Pappa skal alltid kjøpe juletre så tidlig så mulig og alltid ha det største juletreet. Juletreselgeren på Møhlenpris husker oss alltid igjen fra året før, slik at jeg og søsteren min blir dritflaue. Mamma derimot vil egentlig ikke ha juletre siden hun har «juletreallergi», noe jeg aldri har hørt om før.

Jeg og min søster tror egentlig ikke mamma vil ha jul, selv om hun ikke har innrømmet det, har vi en sterk mistanke.

Selv om vi har høyt under taket der vi bor, tror det er tre meter, er juletreet pappa har kjøpt, alltid for høyt. Pappa må alltid kappe av det, pluss at han blir stående i timevis ute i hagen for å sage og tilpasse, slik at juletreet skal passe i den altfor små juletrefoten.

Siden vi kjøper juletreet tidlig og tar det inn i stuen altfor tidlig, så ender det opp med at det begynner å drysse barnåler av treet lenge før jul. Dette gjør at det nesten ikke er barnåler igjen på juletreet på julaften.

Noe annet som også er et problem, er at hver gang kalenderen bikker desember så har julen begynt for pappa. Da er det juleduk på bordet, kakao og julemusikk hver morgen før vi skal på skolen. Min lillesøster på syv år syns det er gøy, men jeg og min tvillingsøster syns dette er «too much», liksom.

Hele familien er alltid lei hele julestemningen før de andre i klassen vår har begynt å snakke om det på skolen.

Dette byggverket ble skapt av innsenderens far.

Og så har vi det årlige pepperkakehuset da. Ja, vi snakker ikke om å lage et vanlig pepperkakehus, som alle andre vennene våre lager. Nei da, her skal det være noe annet og mye større, og så må det selvfølgelig overgå pepperkakehuset som ble laget året før.

I fjor kjøpte pappa inn elleve pepperkakehus fra butikken (alle som var igjen), som han satte i sammen til et stort pepperkake tulle-hus! Vi fikk ikke lov å være med å sette det sammen, for det skulle pappa gjøre.

Vi fikk ikke engang lov å være på kjøkkenet da han laget det, for vi var bare i veien. Vi fikk bare lov å pynte det, for det var ikke pappa så god på, ifølge han selv. Vi synes det er gøy å pynte pepperkakehus som alle andre barn, men det er ikke gøy å pynte elleve pepperkakehus da, det er jo bare mye jobb!

Pappa er også stor fan av Marvel-universet. Da det var covid og vi måtte være hjemme hele familien, tenkte pappa at å se alle Marvel-filmene med Captain America og Iron Man og alle de andre teite superheltene, var like gøy for meg og min søster som for ham. Vi så alle de over 20 filmene på én måned!

Nå bare går jeg og håper at han ikke kommer på at det skal bli en juletradisjon det også, da bare dør jeg liksom.

Hilsen en frustrert 12-åring.

