Kjøp av klimakvoter er ikke nok

Dersom vi her hjemme holder fast ved en livsstil med høye utslipp, vil Norge forbli et isolert karbonland i skammekroken.

Johan Peter Magnus Pensjonist, Bergen

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

I BT 1. desember skriver Sigurd Gärtner Askeland at han heller kjøper klimakvoter enn å kutte egne utslipp.

Slik kan han, så langt jeg forstår, fortsette å fly til Syden en gang i året, kjøre dieselbil, spise importert kjøttpålegg og handle litt utslipps-tekstiler.

«(...) eg vil òg dra på sydenferie når hausten er som tristast», skriver Askeland. Jeg ønsker ham god tur, men følger ham ikke i det at kvotekjøp kompenserer for eget utslipp.

Det er ikke nok å bøte på samvittigheten med å kjøpe klimakvoter. Reell nedgang i forbruket er nødvendig, mener Johan Peter Magnus.

Vi er mange som deler Askelands livsstil og forbruksvaner. Med lett tilgang til fossil kraft har vi blitt vant til, og gjort oss avhengige av, en livsstil som er selve årsaken til klimaendringene.

Siden 1990 har befolkningen i verden økt med 46 prosent, mens energiforbruket har økt med 60 prosent.

Utslippene fra olje, kull og gass har steget fra 21,7 milliarder tonn CO₂ i 1990 til 32,4 milliarder tonn i 2020. Så mot bedre vitende bruker vi for mye energi og slipper ut for mye klimagasser.

For å makte den nødvendige omstillingen må vi både redusere utslipp og redusere den samlede energibruken.

Les også Dette er regjeringens store klimaplan. – En bløff, mener MDG.

Klimakvoter er kvoter som i hovedsak bedrifter kan kjøpe for å kompensere for nødvendige restutslipp.

Regjeringen skriver: «Det er vanskelig å tenke seg at for eksempel enhver bileier skal ha sin egen utslippskvote. Disse utslippene reguleres derfor gjennom for eksempel skatter, avgifter, subsidier og andre ordninger som fører til mindre utslipp».

Når kvoter i hovedsak er ment for næringslivet, hvorfor skal Askeland og jeg redusere egne utslipp om vi kjøper kvoter?

Les også Miljødirektoratet: Klimamålene kan nås. Men det kan bety bruk av omstridt oljetiltak

Kravet om å redusere eget utslipp kommer tydelig frem i Matkasteloven, som er på trappene. Når det blir strengere reguleringer mot å kaste mat, blant annet på grunn av utslippene i matsystemet, ligger det implisitt at vi må bli grønnere når vi kjøper mat.

Reduksjon av egne utslipp er bedre for enkeltpersoner enn å kjøpe kvoter også, fordi kvotemarkedet er komplisert.

Det er vanskelig for personen å skaffe garanti for at den utslippsreduksjonen personen investerer i, samsvarer med et faktisk utslipp og med dagens pris på kvoter.

Det frivillige markedet oppleves som en «kvotejungel», og selv bedrifter som har de beste intensjoner kan trå feil. Kjøp av kvoter i utlandet kan føre til dobbelt telling av utslippsreduksjonen.

Det viktigste argumentet for å redusere eget utslipp, heller enn å kjøpe kvoter i utlandet, er at dersom vi her hjemme holder fast ved en livsstil med høye utslipp, vil Norge forbli et isolert karbonland i skammekroken, mens andre land grønnes rundt oss.

Dette argumentet endrer seg ikke mye om vi kjøper kvoter i klimaskog innenlands, dersom vi ikke samtidig også reduserer vårt utslipp.

Les også Regjeringen oppretter nytt klimaråd – skal få fortgang i massiv omstilling

Framtiden i våre hender (FIVH) anslår i et forbruksbasert klimaregnskap at utslippet fra en person i Norge er cirka 11 tonn Co₂-ekvivalenter, som fordeler seg med 60 prosent privat forbruk og 40 prosent fra offentlig sektor på våre vegne.

Vårt endelige mål er at antallet tonn med klimagasser i atmosfæren minker.

FIVH anslår at kr 22.727 brukt på generelt forbruk og tjenester anslagsvis gir ett tonn med CO₂. Så hvis vi starter med å redusere vårt forbruk med kr 22.727, slipper vi ut ett tonn mindre.

Da må vi for eksempel skru ned varmen og ta på genser, dele elbil, reise kollektivt, slutte å bygge cirka 60 kvadratmeter til hver nordmann, og unngå fly.

Ingen av disse atferdsendringene er smertefulle. Norge må gå foran og vise andre land vei til karbonuavhengighet.