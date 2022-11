Kva er nyttig kunnskap?

Dei seinaste rettsskandalane viser at fri forsking er nyttig og relevant.

«Er no dette verkeleg nødvendig, spurte eg meg sjølv då Frode Helmich Pedersen skreiv om Baneheia-saka», skriv Heming H. Gujord.

Heming H. Gujord Undervisningskoordinator, Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium, UiB

Det er tydelege krav til at høgare utdanning skal vere nyttig og relevant. Før blei slike krav helst knytt til profesjonsstudium frå lærarutdanning til medisin. I dag gjeld kravet til nyttig kunnskap for alle studium. Også studentane kjem i aukande grad til universitetet med spørsmål om kva dei skal bli, ikkje kva dei skal lære.

For oss som tok universitetsutdanning på 1980- og 1990-talet, har verda blitt snudd på hovudet. Og endringa har ikkje vakse fram i sektoren sjølv, men er innført ovanfrå av politiske myndigheiter. Då må ein tilpasse seg og tenke nytt.

No er det ikkje eit urimeleg krav at kunnskap skal vere nyttig. Ein ansvarleg student må også tenke på at hen faktisk skal bli til noko etter studiet. Men kva er eigentleg nyttig kunnskap?

Det er ikkje alltid lett å sjå kva som er nyttig kunnskap. Rettsskandalane etter drapet på Birgitte Tengs og Baneheia-saka har vist oss korleis fri forsking brått kom til syne som relevant og nyttig. Forskingsmiljøet om Lov og litteratur ved Universitetet i Bergen har over lang tid hatt eit kritisk auge til rettsinstitusjonane.

Arild Linneberg har ikkje berre fått klapp på skuldra for sitt langvarige arbeid med lov og litteratur, skriv innsendaren.

Der dei fleste av oss, meg sjølv inkludert, helst har villa trudd at institusjonane både hadde rett og gjorde rett, var forskarane vrange og stilte vanskelege spørsmål. – Er no dette verkeleg nødvendig, spurte eg meg sjølv då Frode Helmich Pedersen skreiv om Baneheia-saka i det litterære tidsskriftet Vinduet i 2017.

Arild Linneberg har heller ikkje berre fått klapp på skuldra for sitt langvarige arbeid med lov og litteratur. Slikt må forskarar som arbeider for offentlege midlar tole. Men forfattar Bjørn Olav Jahr er heilt tydeleg når han listar opp kven som har vore til hjelp i Nettavisen 23.10.22.

Arbeidet til Helmich Pedersen og Linneberg har vore heilt sentralt for å rette opp i feila mot dei som blei uskuldig dømde. Dei fortener takk. Og vi som stolte på institusjonane sit her med ein litt vond klump i magen.

No er det først og fremst Bjørn Olav Jahr og andre enkeltpersonar som fekk snudd steinane i desse vonde sakene, ikkje høgare utdanning. Men når høgare utdanning kom til hjelp, var det altså i den frie og uavhengige forskinga, ikkje i profesjonsstudia. Slik blei altså den frie forskinga nyttig og samfunnsrelevant, og det heilt på sine eigne vilkår.

Vi som arbeider på universitetet forstår krava til at kunnskap skal vere nyttig og relevant. Men vi veit også at det er vanskeleg å sjå kva som er nyttig og relevant i augneblikket. Investering i fri og uavhengig forsking er derfor også ei investering i nytte og relevans.