Strategisk klokt med flere kommunale barnehager

En privat barnehage som først har fått tilskudd, har dette til evig tid. Det låser tilbudet.

Det neste store løftet er at flere skal gå i barnehage nærmere der de bor, skriver barnehagebyråd Linn Katrin Pilskog.

Linn Katrin Pilskog Barnehagebyråd i Bergen (Ap)

I et leserinnlegg 3. september uttrykker en barnehagelærer i Kidsa usikkerhet rundt hva Bergen kommune vil med barnehagene. Det viktigste for meg er at barnehagen skal være et trygt sted å være, og at flere barn skal gå i barnehage i nærheten av der de bor.

I Bergen har vi mange private barnehager sammenliknet med de andre storbyene. Jeg opplever at vi har et godt samarbeid med de private barnehagene, og gjennom avtalen vi har inngått har vi et felles mål om at alle barnehageeiere skal bidra til en mangfoldig barnehage av høy kvalitet.

Sammen med kommunen har private barnehager sørget for full barnehagedekning. Det har vært et viktig løft for familiene i byen vår.

Vi har også nådd full bydelsvis barnehagedekning fire år på rad, noe jeg synes vi kan være stolte av.

Den private Fridalen barnehage ble stengt i sommer.

Den private barnehagen på Fridalen leide lokaler av kommunen inne på Fridalen skole sine arealer. Fridalen skole var helt full, og for meg er det viktig at vi kan gi skoleplass til alle barn i området. Bedre plass gir også en bedre skolehverdag for barna som går der. Eierne av Fridalen kunne valgt å finne et nytt lokale til barnehagen sin. Det gjorde de ikke. Alle barn i Årstad fikk plass i bydelen ved opptaket i høst.

Det neste store løftet er at flere skal gå i barnehage nærmere der de bor. En privat barnehage som først har fått tilskudd, har dette til evig tid. Det låser tilbudet og gjør det vanskelig å flytte plasser fra deler av byen der det ikke bor så mange, til områder vi trenger flere barnehageplasser.

Derfor er det å øke andelen kommunale barnehager både strategisk klokt og økonomisk smart. Det handler ikke om at alle barnehager skal bli kommunale, men å finne en god balanse mellom offentlig og privat.