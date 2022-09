Rasister må møtes med motdemonstrasjon

Sian kan ikke få boltre seg fritt i bybildet uten å få motsvar.

I fjor var det en fredelig motdemonstrasjon mens Sian hadde sin markering i Bergen sentrum.

Reidar Staalesen Bystyrerepresentant for Arbeiderpartiet i Bergen

Fauzia Hussain-Wiik LO-leder i Bergen og Omland

Torsdag kommer den rasistiske og fremmedfiendtlige organisasjonen Sian til Bergen igjen. De skal igjen få benytte seg av sin rett til å tale for antirasister og motdemonstranter, som vil overdøve dem gjennom sin rett til å motdemonstrere.

Motdemonstrasjonen skjer i regi av LO i Bergen og omland, på samme måte som i fjor og med godt samarbeid med kommunen og politiet.

Debatten om hvorvidt de skal møtes i stillhet uten at det er motdemonstrasjoner, blusser opp igjen. En del av oss mener at det beste vil være å la dem holde på uforstyrret uten å gi dem oppmerksomhet. Mens en annen del av oss ønsker å vise avstand og at man ikke godtar rasisme for åpen mikrofon i byen vår. Selv om det kanskje maks hadde kommet en håndfull tilhørere.

Bystyrerepresentant Reidar Staalesen og LO-leder i Bergen og Hordaland Fauzia Hussain-Wiik oppfordrer folk til å demonstrere mot Sian.

Vi har sett hvem Sian menger seg med: Alliansen, vaksinemotstandere og konspirasjonsteoretikere. Om disse får en arena der de kan boltre seg fritt uten å få motsvar, så mener vi at det er feil.

Vi har forståelse for de som tenker det er best å ikke gi dem oppmerksomhet. Men for oss kan det aldri være OK at innbyggere i vår by skal føle seg utrygge av rasistiske ansamlinger i sin egen by. For dem, for oss selv og for byen vår, håper vi at vi kan enes om at rasismen ikke er velkommen. Man kan vise avstand til den slik man ønsker og føler det er best.

Men vi vil støtte opp om alle de som sammen, senest i fjor, overdøvet Sian til de pakket sammen og forlot byen uten å ha fått spredd sitt budskap.

Så vi heier på en fredelig motdemonstrasjon mot hatet, der budskap som er ment å splitte oss, skal drukne i støy og der menneskeverd og brorskap skal seire.

I 2020 ble det bruduljer da demonstranter stormet Sians markering og senere samlet seg utenfor politihuset.

Sammen må vi vise at ytringsfrihet ikke gir en frihet til å rakke ned på mennesker med annen bakgrunn, religion eller etnisitet.

Sammen må vi overdøve hatet med kjærlighet og sang.

Sammen må vi ikke tie eller late som vi ikke ser eller hører budskapet om hat som de vil spre.

Bergen er en raus og inkluderende by. For alle innbyggere. Om du tror på Jesus, Muhammed eller ikke har noe spesifikt du tror på. Og du skal slippe å føle deg trakassert av organisasjoner som livnærer seg på hat og fremmedfrykt. Vi skal motdemonstrere for at du ikke skal føle ubehag fra rasistene.

Det skal heller være ubehagelig å spre rasisme i byen vår.

Sian svarer: Bybildet er preget av hitvandret voldskultur

Når Sian torsdag står på Tårnplassen, er det fordi politiet, med sin kunnskap om byens voldsvillige gjester, ikke tør la oss praktisere demokrati på Festplassen eller Torgallmenningen. Er det da Sian eller de uintegrerbare som er problemet?

I mangel av faktabaserte argumenter betegner de som støtter islamiseringen av Norge oss i Sian som rasister og fremmedfiendtlige. Om man er rasist, innebærer ikke det at ens argumenter er uriktige. Vi motarbeider riktignok islam, men dette tankesettet er slett ikke fremmed for oss. Å være negativ til denne politiske ideologien er i min optikk ikke et dårlig karaktertrekk.

Personkarakteristikker har to formål: skremme motparten fra å delta i politisk virksomhet, og som distraksjonsteknikk: flytte fokuset vekk fra sak og over på person.

Vi engasjerer oss i islamproblemet, det mest alvorlige samfunnsspørsmål i vår samtid. Det fortjener en faktabasert offentlig meningsbrytning, ikke billige personkarakteristikker.

Lars Thorsen, leder i Sian

