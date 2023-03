Lavmål fra SV-lederen

Etter å ha hørt SV-leder Kirsti Bergstø på talerstolen, synes jeg ikke Donald Trump virker så ille likevel.

Den nye SV-lederen Kirsti Bergstø ba milliardær Kjell Inge Røkke om å «ryke og reise». Kraftsalven falt ikke i smak hos innsenderen.

Haakon B. Schrøder Filosof og PR-rådgiver

Kopier lenke

Kopier lenke

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Les også Ny skrivekonkurranse i BT: «Det ellevte bud»

Jeg liker politikere som utfordrer, politikere som evner å bruke kreativ retorikk for å fremme et politisk budskap.

Bergstø tok i bruk det simpleste og mest brukte verktøyet da hun gjøv løs på Kjell Inge Røkke med beskyldninger om at han har ranet kysten og derfor bare kan ryke og reise (til Sveits).

Det som gir grunn til bekymring, er at Bergstø faktisk har hatt tid til å revurdere utsagnet, tenke gjennom hva hun egentlig vil med budskapet. Og tydeligvis funnet ut at kraftsalven mot én mann er viktig.

Haakon B. Schrøder etterlyser en sakligere stil fra SV-lederen.

Kanskje gir utblåsningen partiet appell. Kanskje den nye SV-lederen appellerer til dem som ikke har greie på eller interesse for verdiskapning. Til de få som bare har en eneste ambisjon: suge mest mulig penger ut av felleskassen og yte minst mulig. Fellesskapets gnagere, Statsgnagerne.

Bergstø serverer ingen løgn fra talerstolen. Hun bare hopper uelegant bukk over at Røkkes ringvirkninger har forsynt fellesskapet med milliarder gjennom mer enn 25 år. Han har pøst penger inn i velferdssamfunnet. At også Røkke har blitt rik på veien, er ikke kritikkverdig.

Er det greit at en partileder ber Kjell Inge Røkke «ryke og reise»? Ja, såpass bør vi tåle Jeg ville ikke brukt de ordene Nei, det er ufint

Det er åpenbart viktig for den nye SV-lederen å utpeke en fiende, eller reetablere en gammel fiende. For sosialister er det bare å forsyne seg av en eller annen riking som alle kan hate. Et felles hatobjekt som kan utstråle griskhet og grådighet.

Utsagnet til Bergstø ligger nært en hatytring. Rikingene er en minoritet som må tåle så inderlig mye. Ikke kan rikingene ta igjen, heller. Rikingene må tåle å stå i gapestokken, bli spyttet på og harselert med og tåle å bli brukt som politiske feiekoster. Når unge sier at de vil bli rike, forstår ikke de unge at pengerikdom i Norge er en masochistisk livsførsel.

Be en eller annen minoritet ryke og reise (ut av Norge), og du har et problem med rettsvesenet. Mediene kaster seg vanligvis over enhver sak om en minoritet som trakasseres. I det norske kastesystemet har rikingene den laveste rangen. Rikingene har ingen steder å sende verken klage eller varsel.

Jeg fikk en opplevelse av vemmelse når Bergstø kastet Røkke under bussen. Og jeg synes faktisk at Donald Trump ikke lenger er så ille. Nå lurer jeg bare på når Bergstø skal ta oss til enda et nytt politisk lavnivå.