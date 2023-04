Du skal holde kjeft om Bybanen

Vi har mistet vår evne til å diskutere de sakene som faktisk har en reell betydning her i livet.

Slik mener kommunens planleggere at Bybanen langs Bryggen vil se ut.

Mats-Kristian Stokke Presterud Bergen

I min oppvekst hadde hver middag en varighet opp mot to timer – ikke fordi vi spiste særlig sakte, men først og fremst fordi vi diskuterte. Det spilte ingen rolle om du var ung eller gammel, konservativ eller liberal, alle var velkomne til en samtale rundt et varmt måltid, og vi lot sjelden en interessant debatt gå fra oss.

Vi kunne diskutere nærmiljø, barns oppvekstvilkår, sosiale ulikheter, aktuelle begivenheter og historiske hendelser. Min far kunne briljere med en presis analyse og sine detaljerte faktakunnskaper. Og min mor kunne utfordre din beste påstand ned til den minste detalj, så den smuldret opp i sin egen urimelighet – vi, jeg og min bror, fulgte nøye med, vi lyttet og vi lærte.

I familien til Mats-Kristian Stokke Presterud er Bybanen blitt tabu.

Vi fikk testet våre egne fordommer, utfordret hverandres holdninger og debattert hverandres meninger. Jeg glemmer aldri den gangen min bror som trettenåring kom hjem og kunne fortelle at han hadde stemt NKP ved skolevalget. Han ble umiddelbart gjort arveløs av vår mormor.

For utenom ved skolevalg, så var debatten alltid utforskende, åpen for frihet til å formidle ideer og til å belyse hverandres ytring i ulike perspektiver. Det var tillatt å mene noe, for å deretter ombestemme seg, da vi fra ung alder hadde tatt til oss lærdom fra Severin Suveren om at det er ingen skam å snu.

Dette var helt til forslaget om bybane over Bryggen ble presentert rundt vårt middagsbord. Herfra endret alt seg, og det som på mange måter hadde vært et idyllisk demokrati, forvandlet seg raskt til en slagmark.

Bybanen over Bryggen tok knekken på familiens fellesskap ved middagsbordet. Et av våre julebesøk endte til slutt opp med en polariserende isfront, der alle sendte stikk til hverandre mellom julesangene.

Diskusjonen om Bybanens fremtidige trasévalg er egnet til å skape splid i de fleste familier, slik innsenderen har fått erfare.

Diskusjonen var ikke lenger konstruktiv, og det var for sent til å snu. Vi hadde mistet vår evne til å diskutere de sakene som faktisk har en reell betydning her i livet.

Fordypende samtaler om likebehandling av barn, tiltak som kan utlikne samfunnets økende sosiale forskjeller og hva byens fremtidige velferdstjenester kan være, ble overskygget av tanken om at ærverdige Bryggen – som en haug med busser durer forbi hver dag – skulle få en bybane istedenfor.

Emnet var på et tidspunkt så betent at da jeg traff min kone, så ble hun ettertrykkelig advart: I denne familien snakker vi ikke om Bryggen eller Bybanen.

Nå i 2023 er vi enige om én ting: å holde kjeft om hvor Bybanen skal gå.

