Ingen energikilder er uten ulemper

Tsjernobyl og Fukushima har svært lite til felles med moderne kjernekraftverk.

Jonny Hesthammer i Norsk kjernekraft mener det er feil å trekke frem ulykkene i Tsjernobyl og Fukushima.

Jonny Hesthammer PhD, er daglig leder i Norsk Kjernekraft AS og tidligere geologi- og geofysikkprofessor ved Universitetet i Bergen

Kopier lenke

Kopier lenke

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

I et debattinnlegg i BT 28. februar, påpeker professor i miljøgeografi, Ole R. Vetaas at ulykker ikke kan utelukkes, ei heller for kjernekraft. Det har han helt rett i, og alle energikilder har sine ulemper, noe Fosen-konflikten er et greit eksempel på. Det handler om totalitet.

Problemet med innlegget til Vetaas er at han trekker fram kjernekraftulykkene i Tsjernobyl og Fukushima som eksempler på hva som kan skje. Disse kraftverkene har imidlertid svært lite til felles med dagens moderne kjernekraftverk.

Jeg kan forsikre Vetaas om at Norsk Kjernekraft ikke har noen som helst planer om å bygge en 1600 MW grafittmoderert reaktor uten sikkerhetssystemer og betonginneslutning under sovjetisk lovgivning.

Tsjernobylulykken har satt sitt preg på det norske folk, og det er derfor forståelig at mange er bekymret. Nettopp derfor bruker vi mye tid og ressurser på å formidle kunnskapsbasert fakta. Det er viktig fordi debatten om hvordan Norge skal løse kraftutfordringene krever at vi forholder oss til vitenskapen og legger følelser til side.

Professor Vetaas er uenig med både EU og FN når han hevder at kjernekraft ikke er bærekraftig. EU-kommisjonen vedtok i fjor at moderne kjernekraft er bærekraftig. Det er basert på en omfattende rapport fra EUs vitenskapspanel som sier at moderne kjernekraft er den tryggeste energikilden av alle, og at avfallet kan trygt lagres i undergrunnen.

Dette understøttes av en rapport fra FNs Unece, som i tillegg konkluderer med at kjernekraft har den laveste negative påvirkningen på økosystemer, ressursbruk og menneskers helse.

Heldigvis ser vi at kunnskapsbasert informasjon når ut til befolkningen, blant annet illustrert ved at omtrent fire av fem lesere av Vetaas’ innlegg mener det bør bygges kjernekraft i Norge, tross innvendingene fra Vetaas.

De har tydeligvis fått med seg at EUs vitenskapspanel konkluderte i sin rapport at det ikke finnes vitenskapelige bevis for at kjernekraft skader menneskers helse eller miljøet mer enn andre kraftkilder.