Nyveien til Os skaper problemer for fremtiden

Konsekvensene er stikk i strid med vedtatt politikk.

Mandag denne uken åpnet veistrekningen E39 Svegatjørn–Rådal mellom Bergen og Os.

Mona Høgli Nestleder i bystyregruppen for Miljøpartiet De Grønne

Mandag var det flagg, bunader, musikk og øksehogg av silkebånd: Den nye veien mellom Os og Bergen ble åpnet. Media flommet over av glade ansikter som feiret den nye veien.

Endelig kunne også vestlendinger kjøre i 100 kilometer i timen. Endelig kunne bilturen mellom Os og Bergen kuttes med 17 minutter. Jubel i Os, som regner med at mange bergensere vil bosette seg i Os og kjøre til jobb i Bergen.

Samtidig: Antall biler fra sør inn mot Bergen vil nesten fordobles de neste årene. Store naturområder er rasert for å bygge fire felt for høy hastighet. Skyss melder at bussene vil ha problemer med å konkurrere med bilen på denne strekningen.

Nye E39 mellom Bergen og Os gir konsekvenser som er stikk i strid med vedtatt politikk, skriver Mona Høgli.

Veien gir altså konsekvenser som er stikk i strid med det som er vedtatt politikk. Antall biler inn mot sentrum av Bergen skal ikke vokse, det er en del av avtalen i Miljøløftet, en avtale som staten har inngått med Bergen kommune som forutsetning for å bevilge penger.

Litt pussig da at staten bygger en vei som har som mål at Bergen ikke skal greie å oppfylle sine forpliktelser.

Det hjelper ikke om alle skifter til elbil. Elbilene lager også svevestøv og støy, og de tar opp plass i gatene og parkeringsplassene på lik linje med fossilbiler på bekostning av de myke trafikantene.

Veier som gjør det mulig å kjøre i 100 kilometer i timen, er sikkert gøy for dem som liker fart. Men høy hastighet betyr høyere energibruk, mer utslipp, mer svevestøv.

Fire kjørefelt beregnet for høy hastighet betyr at store naturarealer legges under asfalt. Vi er inne i en naturkrise, likevel fortsetter vi å utvikle samfunnet på bilens premisser. Ifølge SSB kjører nordmenn nest mest i Europa og har den laveste prosentvise kollektivandelen. Naturens tålegrenser er på bristepunktet.

I festtaler er alle enige om at kollektivtrafikken er viktig og at flest mulig må reise kollektivt. Men så bygger staten altså en vei som gir bilen en fordel fremfor kollektivtilbudet. Ifølge Skyss vil det bli vanskelig for bussene å konkurrere med bil. Løsningen er så klart å sette farten ned til 80 og gi et felt til bussene, det handler bare om vilje.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård var til stede under åpningen.

Høye bompenger er det som kan bidra til at den økende strømmen inn mot Bergen ikke øker så mye som fryktet. Men det er da et paradoks at det bygges en vei som skal prises høyt, slik at mange ikke ser seg råd til å bruke den. Det er bakvendtlandet Norge i praksis.

Jeg hører allerede hylekoret om at Miljøpartiet De Grønne er imot veibygging. Nei, vi er ikke imot veibygging. Vi er absolutt tilhengere av trygge, rassikre hverdagsveier.

Men det er forskjell på å barbere seg og å skjære av seg haken. Strekningen Os–Bergen kunne blitt bygget til en god hverdagsvei uten å spenne bein for alle vedtatte mål om å verne natur, minske utslipp, redusere antallet biler.

Vi må endre tankesett. Vi må slutte å sage over den greinen vi sitter på.