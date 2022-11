Vi er ikkje skuffa. Berre alvorleg bekymra.

Krevjande tider set større krav til politisk leiarskap. Kvifor sviktar Senterpartiet og Arbeidarpartiet når det gjeld som mest?

Innsendarane er uroa for kutt i statsbudsjettet og signal om lågare støtte til prosjekt på Vestlandet. Til dømes utbygging av Bybanen til Åsane.

Jan Erik Kjerpeseth Konsernsjef, Sparebanken Vest

Siren Sundland Konserndirektør i Sparebanken Vest og styreleiar i Agenda Vestland

Det var nærmast litt påfallande: Ei regjering som har måtta tole gjentatt kritikk for mangel på handlekraft og tydelege svar, tok stram regi i starten av september.

Sjeldan har vi sett ei så tidleg, tydeleg og offensiv forventingsstyring av det komande statsbudsjettet som frå statsminister Gahr Støre i VG 10. september:

«Det kjem til å bli tøft. Vi skal legge fram eit uvanleg statsbudsjett, som kjem til å skuffe mange», gjentok statsministeren i ei rekke intervju.

Men bak ein offensiv kommunikasjonsstrategi var det dessverre lite visjonar og offensivitet å spore. Bak premissar om stram, økonomisk styring for å få bukt med inflasjonen viser budsjettforslaget ein overraskande vilje til å kutte strategiske investeringar i dei store, norske byane utanfor Oslo. Verst råka er Vestlandet og Bergen med eit sjeldan svakt budsjett, til alt overmål forhandla fram av Arbeidarpartiet og Senterpartiet.

Difor er forventingsstyringa om at mange vil bli skuffa berre ei avsporing:

Vi er ikkje skuffa. Vi er alvorleg bekymra.

Siren Sundland og Jan Erik Kjerpeseth

Når regjeringa foreslår å fjerne strategisk viktige satsingar som det avgjerande byutviklingsprosjektet på Dokken, bygginga av nye E16 og all føreseieleg støtte til Bybanen, svekkjer det ikkje berre Vestlandet som region. Det svekkjer også omstillingskrafta for Noreg som nasjon.

Hurdalsplattforma slår fast at Noreg skal utvikle verdas mest produktive og miljøvenlege havbruksnæring, og stimulere til produksjon av berekraftig fôr basert på norske ressursar. Å nedprioritere Havforskningsinstituttet er eit overraskande sterkt signal frå regjeringa om svakare satsing på næringane Noreg skal leve av i framtida.

Ny jernbane og veg (K5) mellom Voss og Bergen treng berre 200 millionar kroner på neste års statsbudsjett for å halde framdrifta oppe. Utan midlar må ein no avvikle prosjektorganisasjonen som førebur oppstart av anleggsarbeida i 2024.

Ringeriksbana er også fjerna i statsbudsjettet. Til saman ville desse to prosjekta redusert reisetida mellom landets to største byar med halvannan time.

Bybanen har vore lova 70 prosent støtte frå staten, no kjem regjeringa med urovekkande utsetjing av finansieringsavtala for Bybanen til Åsane. Det er verd å lytte når ein røynd Senterpartipolitikar som fylkesordførar Jon Askeland seier: Dette er dramatisk!

Det er naturlegvis krevjande å styre den norske økonomien mot lågare inflasjon, og det er føreseieleg at regjeringa måtte gjere ei rekke, upopulære val. Noreg og Europa står i ei energikrise som får store konsekvensar for millionar av menneske. Vi forstår at det er unntakstilstand.

Det er difor vi ikkje er skuffa. Vår store bekymring er at regjeringa synest å gjere kraftige og svært kortsiktige kutt som Dokken, E16 og Bybanen utan å forstå at dette er heilt sentrale, strategiske investeringar for framtidig verdiskaping på Vestlandet, Noregs viktigaste vekstmotor.

Regjeringa si plattform peikar på at norske eksportinntekter utanom olje og gass må auke med 50 prosent innan 2030 for å sikre det norske velferdsnivået og arbeidsplassar.

Vidare må våre klimagassutslepp reduserast med 55 prosent innan 2030. Det er ikkje Oslo som kjem til å avgjere om Noreg lykkast med desse to avgjerande måla. Slaget vil stå langs kysten, og vi vinn ikkje utan at det blir investert i Vestlandet.

Dei aller fleste av oss meiner det er viktig å sikre ein attraktiv hovudstad. Vi sluttar opp om store, nasjonale investeringar som Noregs Opera, Deichmann, Nasjonalmuseet og Munch-museet. Føresetnaden er sjølvsagt at våre folkevalde også ser verdien av å investere i infrastruktur og nasjonale institusjonar utanfor Oslo.

Krevjande tider set større krav til politisk leiarskap. Så vi er ikkje skuffa. Vi er alvorleg bekymra over at verken Senterpartiet eller Arbeidarpartiet synest å forstå risikoen i eit statsbudsjett som sjølv eigne partifellar på Vestlandet finn det svært krevjande å forsvare.