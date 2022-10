Trønderske revestreker

Den bedrøvelige affæren med Griegakademiet er så visst ikke enestående.

Ola Borten Moe, som er forsknings- og høyere utdanningsminister, har sagt nei til nytt bygg for Griegakademiet på Møllendal.

Olav Garvik Møllendal

Trøndere er lunefulle folk. Toppolitikere fra Trøndelag ser i hvert fall ut til å ha en hang til å stikke kjepper i hjulene når vi her i Bergen ønsker oss viktige offentlige bygg. Den bedrøvelige affæren med Griegakademiet er så visst ikke enestående.

Denne gang er det kunnskapsminister Ola Borten Moe som er vriompeis. Senterpartimannen er ikke snauere enn at han vil skrinlegge hele byggeprosjektet som etter planen skulle realiseres i Møllendal.

Her på Møllendal, ved siden av UiBs fakultet for kunst, musikk og design, skulle det nye Griegakademiet bygges.

Det blir for dyrt, mener han. Selv om tomten står klar, og behovet for nytt akademi er uomtvistelig, setter han seg altså på bakbeina.

Det er ikke engang snakk om utsettelse, men kroken på døren – med mindre Universitetet i Bergen greier å finansiere nybygget selv.

Ringer det en bjelle? Trøndere har i hvert fall vært ute med tilsvarende revestreker før! I 2006 var det en annen kunnskapsminister som ivret for at det måtte skaffes private midler til veie hvis den nye kunsthøyskolen skulle bygges. SV-eren Øystein Djupedal gjorde seg den gang omtrent like kostbar som Ola Borten Moe gjør seg i dag.

Kravet om å skaffe private bidrag for å fullfinansiere et statlig bygg var snedig, ja, direkte uhørt! Her var det aktuelt å oppføre et såkalt «signalbygg», hvor det verdenskjente arkitektfirmaet Snøhetta la til rette for et bygg aldeles utenom det vanlige.

Så sent som i 2007 tviholdt den samme trønderen på at 750 millioner måtte skaffes til veie uten å belaste statskassen. Men han måtte etter hvert bite i gresset. Staten måtte naturlig nok koste hele gildet. Da bygget sto ferdig i 2017, var prisen cirka 1,1 milliarder kroner.

Olav Garvik er tidligere journalist i Bergens Tidende.