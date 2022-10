Havforskningen svekkes

Norge har ikke råd til å sinke denne forskningen som er helt grunnleggende for fremtiden.

UiB-rektor Margareth Hagen er skuffet over at regjeringen ikke skaffer penger til et nytt bygg i Bergen for Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet.

Margareth Hagen Rektor, Universitetet i Bergen

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Lykkes ikke Vestlandet, lykkes ikke Norge, sa statsminister Jonas Gahr Støre da han holdt havtalen for en fullsatt Grieghall i Bergen i juni.

Så kom oktober, og et forslag til statsbudsjett hvor regjeringen melder at samlokaliseringen av Havforskningsinstituttet (HI) og Fiskeridirektoratet skal skrinlegges, og gir HI beskjed om å lage et nytt prosjekt og finne egnede «lokaliteter». Det er en stor skuffelse at en av verdens ledende havnasjoner ikke prioriterer det enormt viktige bygget for havforskningen.

Det vi vet med sikkerhet, er at havet blir en sentral bidragsyter til fremtidig velstand og vekst. OECD anslår at de havbaserte næringene kan doble sitt bidrag til den globale økonomien i 2030. Samtidig er havet under press.

HI er ett av Europas to største havforskningsinstitutt. Universitetet i Bergen samhandler tett med HI. Vi deler ambisjonene om å bidra til en blå og bærekraftig fremtid.

UiB har sterke internasjonale miljøer for havforskning, både innen marinbiologi, klimaforskning og oseanografi. Flere av våre miljøer er verdensledende.

Det enorme antallet forskere og den solide bredden i fagmiljøer gjør Bergen internasjonalt unik som havforskningsby.

Jonas Gahr Støre (Ap) og regjeringen satser tungt på hav. Da må forskningen på dette området prioriteres, mener innsenderen.

Statsministeren har tatt ledelsen av det internasjonale høynivåpanelet for en bærekraftig havøkonomi. Havpanellandene har forpliktet seg til bærekraftig forvaltning av 100 prosent av sine hav- og kystområder innen 2025.

Vi vet at en tredjedel av fiskebestandene er utsatt for overfiske. Havet er utsatt for forurensning, oppvarming og tap av oksygen. Utfordringene er mange, men mulighetene er enorme.

Regjeringen satser tungt på hav og har en internasjonal lederrolle i globale havspørsmål. Nasjonalt har regjeringen ambisjoner om høy vekst i verdiskapingen på havet og kysten innenfor bærekraftige rammer.

Les også – Kom til Bergen, Jonas! Dette var dårlig politisk håndverk.

Havet skal ha en nøkkelrolle i å nå ambisiøse utslippsmål, blant annet ved å etablere fornybar energiproduksjon og akvakultur for å forsterke naturbaserte løsninger. Forvaltningsplanene må være helhetlige, fiske må samhandle med havvind. Utfordringene og ambisjonene er sammensatte. De må ha en kunnskapsbasert tilnærming.

Forskningen ved både Havforskningsinstituttet og UiB karakteriseres av systemforståelse, årsak- virkningsforhold i komplekse systemer. Blant annet i regjeringens ferske Langtidsplan for forskning og i EUs forskningsprogram er de mange forskningsbehovene godt beskrevet og det fremheves spesielt at utfordringene krever en tverrfaglig tilnærming.

Havforskningsinstituttet er Norges største miljø for havforskning og dekker tema som økosystem, havmiljø, fangst, akvakultur og sjømat. I dag er HI spredt på syv bygg i Bergen.

Å samle forskningsgruppene, laboratorier og annen forskningsinfrastruktur under samme tak nær kaifasiliteter er en nødvendighet. Det vil løfte instituttets evne til å løse bredt anlagte problemstillinger, noe som vil være en forutsetning for å nå Norges ambisjoner.

Les også – Så trangt og kummerlig at vi er flaue over å vise frem lokalene

Vi advarer derfor regjeringen mot å bremse dette prosjektet. Forslaget vil kunne svekke regjeringens evne til å nå sine egne mål. Norge har virkelig ikke råd til å sinke denne forskningen som er helt grunnleggende for fremtiden.

Jeg noterte flere kloke formuleringer fra statsministerens havtale i juni. Støre minnet oss om at fortellingen om Norge er fortellingen om havet. Det er kanskje enda sannere om Vestlandet.

Vi er kysten og havet, og forskningsmiljøene i Bergen med Havforskningsinstituttet og UiB i front må gis nødvendige rammebetingelser for at havnasjonen Norge skal lykkes. Da må oppgaven med å få på plass et nybygg for Havforskningsinstituttet prioriteres.