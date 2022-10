Har du noen argumenter, Lillebø?

Folk vil miste jobbene sine. La oss diskutere det, ikke sette merkelapper som «knapt tatt i et snøre».

«Det er forstemmende med en så lettvint holdning til alvorlige spørsmål om folks jobber og fremtidige velferd», skriver Tom-Christer Nilsen.

Tom-Christer Nilsen Næringspolitisk sjef, Bergen Næringsråd

Sandra Lillebø svarer på mitt innlegg om negative virkninger av grunnrenteskatt for jobber, verdiskapning, velferd og distrikt. Det er et svar uten argumenter, men med merkelapper.

Grunnrenteskatten kan sammen med økt utbytteskatt og formuesskatt gi skatteprosenter på opp mot 80 prosent. Er man uheldig, opp mot 100 prosent fordi der brukes en normpris som kan være høyere enn prisen man faktisk selger for. Forslaget fører til permitteringer, folk vil miste jobben. Lillebø poengterer at gratisarbeid er noe forfattere er vant til.

Forslaget har ført til stopp i over 20 milliarder i distriktsprosjekt som skulle gitt jobber og aktivitet. Lillebø påpeker at mange av de som driver med havbruk, knapt har tatt i et fiskesnøre (sic!).

Forslaget har ført til at staten, kommunene og eierne av selskapene har tapt milliarder. Folketrygdfondet (våre beregninger) tapte over 2,5 milliarder på kursfall i de fire store bergensoppdretterne. Det tilsvarer 10.000 årspensjoner. Kursfallet reduserte formuesskattegrunnlaget med 32 milliarder. Det er tapte inntekter for velferdsstaten.

Lillebø påpeker at der er 49 milliardærer i sjømatsektoren, og noen av dem har arvet penger. Når ble det et problem at folk skaper jobber og verdier og tenker langsiktig?

Det er forstemmende med en så lettvint holdning til alvorlige spørsmål om folks jobber og fremtidige velferd. Når forfatteren spør: «Ser du du noe rom for forbedringer, Nilsen?» er svaret mitt ja, det hadde vært en forbedring om vi diskuterte saklige argumenter og ikke karakteristikker.

Det hadde vært en fordel om diskusjonen om vår fremtidige velferd ikke ble sendt på avveie gjennom merkelapper som «knapt tatt i et snøre».