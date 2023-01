Tilsynsordning på kveld er ikke en barnehage!

Dette handler om samfunnets behov for arbeidskraft mer enn barns behov for et pedagogisk tilbud.

Vi anerkjenner behovet for tilsynsordning, men det er ikke det samme som en barnehage, skriver innsenderne.

Kjersti Bernes Drageide Hovedtillitsvalgt Utdanningsforbundet Bergen

Toril Kalsås Organisasjonstillitsvalgt Utdanningsforbundet Bergen

Erlend Horn (V) har foreslått at vi oppretter kveldsbarnehager i Bergen. I representantforslaget fra Horn og August Simonsen har de lagt stor vekt på foreldres behov for barnepass når arbeidstiden er utenfor barnehagens åpningstid.

En problemstilling som vi selvsagt anerkjenner. Som profesjonsorganisasjon savner vi derimot barneperspektivet, og barns beste som fokus.

Barnehagen er en pedagogisk virksomhet med barnehagelov og rammeplan for barnehager (forskrift til loven) som styringsdokumenter. For at de tilsatte i barnehager skal drive et pedagogisk tilbud til det beste for barn, er vi avhengig av at åpningstidene ikke blir utvidet til kveldsbarnehager.

Vi anerkjenner at for eksempel aleneforsørgere med turnusarbeid har behov for en tilsynsordning for sine barn, men dette er noe annet enn det tilbudet en barnehage gir. Bergen kommune må gjerne utrede muligheten for å bygge opp en barnevaktordning for disse foreldrene, men det er ikke en barnehage.

Toril Kalsås (til v.) og Kjersti Bernes Drageide er begge tillitsvalgte i Utdanningsforbundet i Bergen.

I teorien kan det for de som ikke kjenner det indre livet i en barnehage, høres ut som om en utvidet åpningstid i barnehagen barnet allerede går i, er best.

Vi som er opptatt av å ivareta barnehagens samfunnsmandat og barneperspektivet, mener at et eget uavhengig tilbud vil gi barna tryggere rammer.

Barnets behov for å tilhøre en gruppe, medvirke, utforske, bygge sosiale relasjoner og utvikle vennskap med andre barn lar seg vanskelig gjennomføre når barna kommer og går etter hvilken turnus foreldrene måtte ha.

Når dagen nærmer seg slutten og alle inntrykk og læring skal bearbeides, trenger barnet ro og nærhet for å avslutte dagen på en god måte for å finne søvnen.

Små barn har bruk for struktur, rammer og rutiner, særlig i forbindelse med søvn og hvile. Leggetiden kan ikke forskyves etter hvilken turnus foreldrene har, og de fleste barn i førskolealder er i seng mellom 18.30 og 20.00.

Vi ser i svaret til saken fra byråden at det etter klokken 21.00 ikke vil være et barnehagetilbud etter lov om barnehager, men en tilsynsordning. Vi mener at alt etter ordinær åpningstid er tilsynsordning!

Det er ikke rom for å følge opp kravene i rammeplanen på ettermiddag og kveld, altså blir det ikke et pedagogisk tilbud og er ei heller definert som en barnehage.

Kveldsåpen «barnehage» er et tilbud som i hovedsak har bakgrunn i et behov for tilsyn, i en periode der de yngste barna er på vei til å avslutte dagen og legge seg. Det handler om samfunnets behov for arbeidskraft mer enn barns behov for et pedagogisk tilbud.