Selv når pengene er knappe, må bedrifter tenke nytt

Dessverre er norske virksomheter lite innovative og attraktive, ifølge kundene.

Seidali Kurtmollaiev Førsteamanuensis ved Kristiania og NHH

Line Lervik-Olsen Professor ved Handelshøyskolen BI og NHH

Tor W. Andreassen Professor ved Norges Handelshøyskole

Næringslivet har gjennomlevd store endringer i perioden 2019 til 2022. Covid ga etterspørselssvikt, krigen i Ukraina har gitt forsyningsproblemer og økte energi, transport,- og råvarekostnader.

Under slike forhold er det en ryggmargsrefleks blant ledere å kutte alle kostnader til beinet og utsette alt som ikke er helt kritisk for virksomhetens eksistens, inkludert innovasjoner.

Nå foreligger ferske data fra Norsk innovasjonsindeks. For noen virksomheter er kundenes vurderinger lystelig lesning. For andre er det grunn til ettertanke.

Norsk innovasjonsindeks Norsk innovasjonsindeks (NII) ved NHH måler årlig 30.000+ kunders oppfatning av 100+ virksomheter i 20 bransjer som er viktig for norske husholdningers pengebruk. NII måler tre innovasjonsområder: Kommersielle innovasjoner er kundenes totale vurdering av virksomhetens innovasjonsevne. Sosial innovasjoner er kundenes opplevelser av virksomhetens innovasjoner innen sosiale og samfunnsmessige områder som miljø. Digitale innovasjoner er kundenes opplevelser av virksomhetens digitale innovasjoner i kundefronten. NII er et samarbeid mellom rådgivningsfirmaet BEKK og NHH i formidlingen og innføringen av funnene.

Det store spørsmålet er hvordan kundene har opplevd hvordan virksomhetene har innovert eller ikke, innen viktige områder som markedstilbudet, bærekraft og samfunnsansvar og digitalisering av kundefronten.

Vinnerne er Tesla for kommersielle innovasjoner, Tesla og Stormberg deler topp-plassen for sosiale innovasjoner, og Sbanken topper innen digitale innovasjoner.

Tesla har utviklet elbilmarkedet og snudd opp ned på bilindustrien. I prosessen har de bidratt sterkt til miljøforbedringer.

Stormberg er et selskap med samfunnsverdier fullt innarbeidet i sin forretningsmodell. I prosessen har de bidratt stort til miljøforbedringer.

Sbanken, Norges første rene nettbank, har alltid ligget et hestehode foran de andre bankene med utvikling av brukervennlige mobilløsninger og hjemmesider.

Interessant nok ser vi at offentlig virksomheter som NRK, Vinmonopolet, Vy og Nav har stor fremgang innen digitale innovasjoner siden 2019. At offentlige virksomheter innoverer, er svært gledelig.

Sammenliknet med 2021 og med 2019, er 2022-funnene av interesse. Vi finner totalt sett ingen endringer i kundenes oppfatning av innovasjoner i det virksomhetene tilbyr til markedet.

Fra 2021 er det heller ingen endring i hvordan kundene opplever virksomhetenes engasjement for å «være en god nabo i samfunnet», eller evne til å utvikle miljøvennlige løsninger. Vi hadde håpet på en oppgang.

Derimot er det en vesentlig nedgang fra 2019 med 3,8 prosentpoeng. At nedgangen er fra lave tall, gjør bildet for sosiale innovasjoner mer bekymringsfullt.

For digitalisering i møtet med kunden, à la selv-utsjekking og betaling i butikker, finner vi fra 2021 en vesentlig økning på 1,8 prosentpoeng og en økning på 3,8 prosentpoeng siden 2019.

Pandemien og krigen har satt fart på digitale innovasjoner i møte med kunden. Felles for alle områdene er at den scoren som kundene gir dem, er lav. Det er med andre ord rom for forbedring for å bli mer konkurransedyktige.

Effekten av det virksomhetene har gjort eller ikke gjort innen disse tre innovasjonsområdene, har gjort dem litt mindre attraktive i markedet – en trend vi har sett siden 2019.

En negativ trend i attraktivitet fra lave tall, gjør bildet krevende av flere grunner. Virksomheter som ikke fremstår som attraktive, vil bli erstattet eller valgt bort av husholdningene når økonomien strammer seg til.

Lav attraktivitet åpner også opp for nye konkurrenter som lett kan stjele deres kunder. Løsningen er innovasjon.

Vi vet at 2023 blir en prøvelse for en rekke virksomheter. Ansatte står i fare for å miste jobbene, inflasjonen er høy, renten på lån stiger, og vi har alle fått en reallønnsnedgang.

Vi må derfor forvente at konsumentene rent økonomisk og i overført betydning, setter seg i livbåtene, drikker ferskvannet sakte og bruker pengene forsiktig.

Dette kan bety at de må velge bort enkelte tjenester eller erstatte leverandører med andre. De med lavest attraktivitet er da i faresonen.

Dersom vi skal peke på ett område hvor virksomhetene kan innovere, og som vil ha store effekter for kundene, så er det innen kombinasjonen av digitale og sosiale innovasjoner.

Digitale løsninger som gjør at kundene kan gjøre mer med mindre innsats – økt bekvemmelighet og produktivitet – og samtidig som de kan ha et ansvarlig og bærekraftig konsum, vil ha stor betydning for opplevd innovasjonsevne og attraktivitet.

Vårt budskap til ledere for 2023 er at de må innovere selv når pengene er knappe. Kundene forventer det. Data fra den amerikanske innovasjonsindeksen viser en sterk positiv sammenheng mellom kommersielle og sosiale innovasjoner, og aksjekursutvikling.

Studier fra rådgivningsfirmaet McKinsey viser at selskaper som klarer å finne frem til innovasjonsprosjekter som øker produktiviteten og betyr mye for kundene, i forhold til virksomheter som ikke gjør noe, har en økning i firmaverdien i 2022 på 4100 prosentpoeng siden 2007.

Det vi står igjen med for 2023 og fremover, er at den kommersielle risikoen ved å ikke gjøre noe, overstiger risikoen ved å innovere. Det betyr at tapet av inntekter fra kunder som faller fra eller ikke kommer til, kan fort ofte overstige det man sparer ved å ikke gjøre noe.