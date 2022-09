Lakseskatten løser bare halve problemet

Regjeringen hopper galant bukk over miljødimensjonen.

Næringen møter kritiske røster med å varsle lokalsamfunnsdød og utflytting, mener innsenderen.

Daniel Prestø-Økland Leder i Bergen MDG

Regjeringen presenterte onsdag sin plan for å sikre fellesskapet en større del av den glasurfylte oppdrettskaken. Det er ikke et øyeblikk for tidlig.

Høy produksjon og høye priser gjennom flere år har skapt enorme verdier, og dette har gitt mange arbeidsplasser og store private formuer. Det er bra for Norge med lønnsomme bedrifter, og oppdrettsnæringen er full av flinke og driftige folk, men næringen må ta innover seg at den nyter godt av en nærmest ufattelig privilegert tilgang til norsk natur, og at dette er en viktig faktor i suksessen.

De umiddelbare utslagene i aksjekursene som fulgte forslaget om en grunnrenteskatt, viser tydelig betydningen av dette godet.

Daniel Prestø-Økland, leder i Bergen MDG

Helge Møgster svarer at staten vil rane kysten. Kysten, det er visst ham. De nye reglene vil hovedsakelig ramme de aller største selskapene, gjennom et bunnfradrag på 4000–5000 tonn.

Det er et mønster i hvordan næringen møter kritiske røster. Heller enn å erkjenne at det kan være noe i kritikken, skyver man kystsamfunn og ansatte foran seg – og varsler lokalsamfunnsdød, ansettelsesstopp og utflagging.

Giganten Mowi annonserte i løpet av et par timer at vi kan vente oss en stor lobbykampanje fra den kanten. Reaksjonene fra næringen synliggjør holdninger som står fjernt fra det de hevder å representere.

Onsdagens forslag vil gjøre noe med det økonomiske gullkortet oppdrettsnæringen har hatt. MDG støtter forslaget som er presentert, men vi mener også at staten samtidig bør benytte anledningen til å gjøre noe den andre halvdelen av problemet i næringen: miljødimensjonen. Dette hopper regjeringen nå galant bukk over.

Lakselus og andre miljøutfordringer adresseres ikke i regjeringens forslag, mener innsenderen.

Naturskadene i kjølvannet av oppdrettet er velkjente, med blant annet lus, rømninger, kjemikalier som skader annet liv i sjøen, og avfall på avveie. Ikke noe av dette adresseres i regjeringens forslag.

MDG har tidligere foreslått blant annet ulik skattesats på åpne og lukkede anlegg. En slik differensiert utforming av det nye skatteregimet ville slått flere fluer i én smekk, og gjort en av Norges viktigste næringer mer bærekraftig.