Lokalvalg handler om naturen og gode steder å bo.

1. kandidat til valget for Miljøpartiet De Grønne

Norske kommuner har stusselig lite innflytelse på innhold i skolen og eldreomsorgen.

Men vi har nesten uinnskrenket makt når det gjelder spørsmål om hvordan vi skal bruke arealene våre: skogene, fjordene, parkeringsplassene og matjorden.

Lokalvalg her i byen har derfor alltid handlet om gode steder å bo og om natur. Dette, og alle fremtidige valg, handler også om det.

Siden vi står med begge beina solid plantet i ekstrem nedbør og økende temperaturer, er det ekstra viktig.

Det er fire grep som haster: Vi må sette punktum for omkampene, ta vare på nærnaturen, la innbyggerne bestemme, og vi må hive bilen ut av byen.

La oss si at de folkevalgte bestemte i 2019 at noe skog i Fyllingsdalen skulle bevares. En utbygger vil det annerledes, og de prøver seg. Ofte får de viljen sin, som ved Straume gård .

Vi har et juridisk-industrielt kompleks i denne byen. Et helt økosystem av advokater, konsulenter og politikere som har som jobb å drive omkamp på arealsaker som allerede er vedtatt i bystyret.

2

Vi må bygge der det allerede er bygget

Marin Eiendom ønsker å utvikle det gamle verftsområdet på Laksevåg.

Det er enorme områder i denne byen med parkeringsplasser og gamle industriområder som kan brukes til noe mer fornuftig, som på Laksevåg.

All privat kapital og politisk energi må brukes for å gjøre disse områdene klare for utbygging, og bygge der!

Slik vil presset på å bygge ned matjord, myr, og sprenge skog avta. Det vil også ødelegge for naturfiendtlige prosjekter i nabokommunene. Men da kreves det noen titalls millioner til å faktisk gjøre områdene klare for utbygging.

Penger trengs til noe så kjedelig som fagfolk i plan- og bygningsetaten. Men det er det siste partier som Høyre vil prioritere.