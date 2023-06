Usynleg teknologi

Me har vorte intellektuelt late.

Eit besøk på Norsk Teknisk Museum i Oslo fekk Per Thorvaldsen til å tenkje på teknologiens plass i samfunnet.

Per Thorvaldsen Førsteamanuensis ved Høgskulen på Vestlandet

To barn vandrar roleg rundt på Norsk Teknisk Museum. Det er barnebarnet mitt og eg. Me kosar oss glugg i hel. Me går roleg frå det eine til det andre. Ho spør, og eg saman med Google prøvar å svara so godt me kan. Til bessens glede er ho mest interessert i tele og data. Sjølv hev eg jo fostra ein økonom og ein biolog, men kanskje det kan verta ein ingeniør i neste ledd?

Barnebarnet til innsendaren studerer modelljernbana hos Teknisk museum.

Ho synest det er gildt å sjå ELAB sitt GSM-modem frå 1986 og høyre den fantastiske historia då Noreg sette den europeiske mobilstandarden. For bessen vert det eit nostalgisk gjensyn med Commodore 64 og Nera sin Saturn M satellitt-telefon.

Kor er radiolinjene frå Nera Bergen? Kva med dei andre industriprodukta Noreg har skapt? Her ser eg til dømes ingen Pingvin-rakett eller aluminiumsfelgar frå Fundo, men berre ein Nord 1-maskin frå Norsk Data stua bort i eit hjørne.

Per Thorvaldsen er førsteamanuensis innan kommunikasjonssystemar på HVL.

Ja, ja, eg set meg ned på kanten av ein Cray-datamaskin og les mobilfeeden medan barnebarnet spelar Pac-Man på ein arkademaskin frå åttitalet. Uvisst av kva årsak har den usynlege teknologien i telefonen kasta professor Lars Magne Lundheim frå NTNU sine kronikkar til meg.

Eg les at dei i Trondheim også har problem med utstyr som hopar seg opp og ynskjer å laga eit opplevingssenter for teknologi. Det støttar sjølvsagd professoren, og han påpeikar at teknologien har vorte usynleg. Den er so vanskeleg å skjønna at dei fleste har gitt opp. Han nemner blant anna elsparkesykkel.

ELAB sitt GSM-moden var sentralt då Noreg var med å utvikle mobilteknologien.

Eg trur eg veit svaret på denne resignasjonen. Noreg har ikkje lengjer nokon industri. Me har gått frå produksjon til konsumpsjon. Me har vorte intellektuelt late. Skal me synleggjera teknologien, må me få ungdomane til å verta forvitne. Eg prøvar å gjera mitt.

«Eg er svolten» seier barnebarnet. Me har vore på museet i sju timar. Me tek trikken til Nationaltheatret. Medan ho et pølse og is med cola til, ser ho på folka som fer forbi. Eg trur nok ho vert sosiolog.