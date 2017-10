Bare å si «Det går nok bra skal du se», hjelper ikke en som er i krise.

Ofte hører vi fra kriserammede vi møter: «Vi hadde ikke greid oss uten nettverket». Mange erfarer at det nærmest er umulig å opprettholde en normal hverdag uten hjelp.

Selv om sosial støtte er så viktig, vet vi at mange kriserammede opplever at nettverket trekker seg helt bort, eller bare gir hjelp og støtte i en kort periode. Andre forteller at hjelpen som tilbys ikke alltid er relevant eller ikke oppleves som støttende. Mange synes dessuten det er veldig vanskelig å be om den hjelpen de faktisk trenger. Som en far sa: «Selv om de sier «Bare ring hvis jeg kan hjelpe», så gjør jeg jo ikke det».

Men nettverket føler seg ofte usikre på hvordan de kan hjelpe. De er ofte redd for å trenge seg på, si eller gjøre feile ting og er ofte usikre. De som er i krise, opplever da gjerne at nettverket trekker seg helt bort, eller bare gir hjelp og støtte i en kort periode.

Flere studier har dokumentert at sosial støtte er essensielt for god helse og livskvalitet, og at slik støtte har spesiell stor betydning i kjølvannet av alvorlige livshendelser og kriser. Den viktigste støtten kan komme fra familie, venner, naboer, skolekamerater, arbeidskollegaer, frivillige organisasjoner og kirke.

Både erfaring og forskning viser at kriserammede spesielt verdsetter disse formene for støtte:

• Følelsesmessig støtte – å ha en samtalepartner som har tid, lytter og gir oppmuntring, eller gir små oppmerksomheter som en sms, et kort, en liten blomst el.

• Praktisk støtte, som for eksempel husarbeid, hagearbeid, barnepass, matlaging, handling, følge til behandlinger ol..

• Få «friminutt» i en tøff hverdag gjennom fysisk aktivitet, middag med venner, kino, konsert ol.. Selv om man egentlig ikke kjenner lyst til å delta i, kan det gi både atspredelse, overskudd og mestringsfølelse.

• De fleste kriserammede er i en situasjon de har lite kunnskap om. Ulik informasjon om sosiale rettigheter og offentlig støtte, hjelpetilbud i kommunen, informasjon fra pasientorganisasjoner, kontakt til likemenn kan være nyttig.

• En krise kan forverre den økonomiske situasjonen. Å be om økonomisk hjelp synes de fleste er vanskelig. Slik hjelp kan også være informasjon om støtteordninger, avtaler med bank ol.

Situasjonen til kriserammede varierer fra person til person, men det finnes likevel noen generelle kjøreregler god sosial støtte:

• Støtten må gis på den kriserammedes premisser, der vedkommende må kunne velge (bort), og dosere hjelpen ut fra egne ønsker og behov.

• Vær på tilbudssiden, ta kontakt og etterspør hva du konkret kan hjelpe med. Det er viktig å være tydelige på hvilken hjelp som kan tilbys, og legge listen slik at støtten opprettholdes over tid.

• Unngå gode råd, bagatellisering som «du må tenke positivt», egne vurderinger som «jeg ville ha gjort ...», eller forslag om diverse «mirakelkurer», da dette oftest ikke oppleves som god støtte.

• Vis respekt for reaksjoner – selv om du ikke forstår dem. Dette kan være alt fra sterke følelsesmessige utbrudd, til å oppføre seg tilsynelatende som før, eller være stille og innelukket.

• Gi barn som lever i en kriserammet familie normale livsopplevelser og krisefrie soner.

• Praktiser «taushetsplikt» slik at den kriserammede kan være trygg på at de ikke blir «snakket om». Avklar hva som kan sies utad, og overhold taushetsplikt om andre ting du får kjennskap til.

• Stol på at din hjelp som støtteperson er viktig, ingen støtte er «mer verdifull» en annen. Aksepter at den kriserammede finner det naturlig at de snakker med noen, får praktisk hjelp av andre osv.

• En tydelig oppgavefordeling gjør det lettere å ta imot hjelp og overbelaster helle ikke nettverket. Det anbefales derfor at nettverket samarbeider og koordinerer støtten, for eksempel gjennom en lukket facebookgruppe el.

• For å unngå at den kriserammede kommer i en takknemlighetsposisjon, er det viktig at nettverket uttrykker at det er godt for dem å være en støttespiller i en vanskelig situasjonen.

Det er vanlig å tenke at den kriserammede har så mange andre rundt seg at deres bidrag ikke er viktig, eller at de feilaktig opplever at vedkommende mestrer situasjonen selv. Det viktigste er at nettverket våger å ta kontakt, siden unnvikelse kan oppleves svært vanskelig og sårende.