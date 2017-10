Jeg er glad vi nå går inn i høysesongen for å spre eder og galle i hverdagen.

Det har jo vært noen fine dager med sol og sykkel-VM i Bergen i det siste. Ingen tvil om det. Men husk for all del at det også kan være deilig å være sur og gretten. I hvert fall en periode. Heldigvis går vi nå inn i den helt rette sesongen for å spre eder og galle i hverdagen.

Frem til 21. desember klokken 17:28 er det nemlig høysesong for å kose seg med misnøyen. Årsaken er en rekke sesong-saker det er lov å syte og klage over. Det blir nesten forventet av deg. Men det er viktig med en systematisk tilnærming til sakene. Hvis du på forhånd tenker over hvor mye disse sakene irriterer deg nå så er det lettere å oppnå full troverdighet overfor kollegene når du skal beskrive HVOR gale saker og ting har blitt. Nedenfor gjennomgås de viktigste sakene sammen med kronargumentene.

Halloween. Smak litt på det ordet. Var dette det beste handelsnæringen kunne komme opp med? Snakk om å tråkke på arven etter Ivar Aasen. Her skal det tydeligvis selges billige lycra-kostymer og sukkervarer med et latterlig konsept man ikke har giddet å finne et norsk navn til en gang. Før du vet ordet av det så har du en haug med drittunger på døren som tigger snop. Du tar veldig feil hvis du tror du bare kan ha en passelig godteskål stående klar i gangen. Dagens unger er jo full av ulike type allergier. Lykke til med å finne en sjokolade som er fri for melk, sukker og som heller ikke inneholder spor av nøtter.

Jeg har ikke lyst til å bli en sånn som begynner setninger med «da jeg var ung..», men vet du – da jeg var ung, da måtte vi synge julesanger når vi gikk julebukk. Vi måtte altså gi noe igjen. Dagens Halloween-unger derimot har lov å kaste egg på huset ditt hvis de ikke får snop. Skjønner du hvor galt det har blitt? Det er nesten så du får lyst til å skremme dem tilbake. Tenk så deilig å gjemme seg bak døren med en sånn ishockey-maske og motorsag. Men du vet – det blir jo bare spetakkel av det. Regn med at foreldrene står gjemt bak nærmeste tuja-hekk. Husk at dagens barn ikke har noen form for frihet, men blir overvåket 24/7.

Poenget er uansett at det er helt innenfor å hate halloween. Du kan syte og klage mens kollegene dine kommer til å nikke anerkjennende.

Etter halloween kommer andre hate-saker rekende på en fjøl. Da hiver nemlig handelsnæringen seg på julekjøret. Altfor tidlig selvfølgelig. Det kommer til å bli en heftig pushing av julevarer nå når netthandelen holder på å knekke de ordinære butikkene. Julepynten kommer til å henge så tett at du får glitter i navleloet bare du spaserer gjennom Strandgaten.

Og når kommer den første overraskende vinterdagen? Om ikke med snø så kanskje med underkjølt regn? Her er det lov å syte og klage den dagen det blir trafikkaos. Det fine er at det rekker at en bil har sommerdekk. En smell så er rushtrafikken blokkert i timevis.

Men det tar slutt! 21. desember klokken 17:28 er det slutt på grinebiter-sesongen. Da snur nemlig solen. Det forventes at det hjelper på humøret.