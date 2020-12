Hjeeelp! Hvor er det blitt av Statoil?

Ledergruppene er erstattet av lojale tannløse støttespillere.

Equinor trenger en ny og bedre ledelseskultur, skriver Thormod Hope. Han har jobbet 31 år i Equinor/Statoil og hatt flere direktørstillinger, blant annet som direktør for Brage-feltet. Foto: Eirin Helland

Thormod Hope Tidligere Statoil-ansatt

Selvfølgelig vet jeg at selskapet jeg forlot for flere år siden har skiftet navn. Jeg har også fått med meg at det stilles spørsmål ved selskapets forhold til sikkerhet, etikk og kostnadsstyring. Sist på lederplass i BT 2. desember i år.

Som lojal medarbeider har jeg som oftest forsvart selskapet i tykt og tynt, og avfeid negative og kritiske skriverier med at mediene alltid har likt å pirke borti selskapet. Eller med et smil om munnen konkludert med at det dessverre ikke går så bra i selskapet etter at jeg sluttet.

Problemstillingen er mer alvorlig enn som så. Selskapet heter i dag Equinor og skal fremstå som et moderne energiselskap. Sammenliknet med annen industri i Norge, har Equinor en eventyrlig økonomi. Det er en av landets mest populære arbeidsplasser og har all verdens muligheter til å levere resultater i toppklasse.

Så, hva har skjedd på veien? Som en som har tråkket i gangene på Sandsli og brukt en god del tid i Equinors mange kontorer og møterom flere steder i verden, vil jeg peke på noen forhold jeg mener kan være en forklaring.

For det første: Hvor ble det av takhøyden i selskapet? På 2000-tallet var det ikke lenger så lurt å utfordre sjefen. Det ble lett dårlig stemning. Det ble etter hvert en norm at sjefen alltid hadde rett. Ledergruppene ble etter hvert mer og mer erstattet av lojale tannløse støttespillere, og de faglig friske diskusjonene, som tidligere endte i gode beslutninger, forsvant mer og mer.

Negative holdninger skulle en ha seg frabedt, ble det sagt.

Dessverre ble også iltre og utilnærmelige ledere vanligere enn tidligere, og ikke minst; det ble en akseptert ledelsesform. I 1972 skrev den amerikanske sosialpsykologen Irving Janis om fenomenet gruppetenkning. Det er «når vurderinger og avgjørelser i grupper styres av et ønske om harmoni og enighet (konformitet) innad i gruppen, snarere enn av realistiske vurderinger av alternativer, ofte med den konsekvens at beslutningene blir dårlige».

Nettverksbygging ble i samme tidsperiode en viktig øvelse. Det var viktig å kjenne de rette lederne og fremstå med de rette holdningene. Form og innpakning ble tilsynelatende viktigere enn evnen til problemløsning og resultatoppnåelse.

Equinors hovedkontor på Fornebu. Inntil mars 2018 het selskapet Statoil. Foto: Nerijus Adomaitis / Reuters

Det sies at viljen til å ta risikofylte beslutninger ofte øker proporsjonalt med avstanden fra der den risikofylte driften foregår. På 2000-tallet ble ikke risikoviljen akkurat mindre i selskapet. Når smellen kom, ofte etter noen år, var det som regel vanskelig å identifisere syndebukken(e).

Ofte hadde sjefen(e) rotert bort og opp og ned flere ganger fra beslutningen ble tatt til smellen kom. Eksempelvis er det en kjensgjerning at mange av de problemene en har hatt på LNG-anlegget i Hammerfest, skyldes dårlige beslutninger som ble tatt i byggeperioden.

Skal en organisasjon blomstre og skape gode resultater, er en avhengig av engasjerte medarbeidere. Lederes evne til å bry seg om medarbeiderne, er den viktigste faktoren for å skape engasjement på jobben. Generelt har lederne i Equinor blitt mer fraværende, og medarbeiderne styres og følges opp i større grad ved hjelp av e-poster og SMS.

Ledelse foregår gjennom et elektronisk aktivitet- og målstyringsverktøy. Professor ved Norges Handelshøyskole, Jan Ubøe, beskrev i 2015 målstyring som «mistillit satt i system». Det er ikke lenger nødvendig å treffe medarbeiderne, bare en har mailadressen og mobilnummeret.

Etter hvert ble det til og med vanskelig å finne tid til medarbeidersamtalene mellom alle møtene.

Ledere som en tidligere kunne stikke innom på kontoret til eller spise lunsj med, er blitt en sjeldenhet. Tiden til å lede har blitt en salderingspost. Hvor det ble av engasjementet?

Sikkerhets- og kostnadskultur bygges gjennom god ledelse. Det er menneskene i bedriften som skaper resultatene.

Jeg håper og tror selskapets nye konsernsjef Anders Opedal gjør de riktige grep for å få Equinor inn på riktig kurs. Etter min mening bør han starte med å etablere en ny og bedre ledelseskultur. Det er der potensialet ligger.

Jeg er fortsatt stolt av og vil forsvare min gamle arbeidsgiver Statoil, unnskyld ... Equinor. Enn så lenge.

