Derfor bør 16-åringer få stemmerett

Det er ingen tvil om at mange av de lovene Stortinget vedtar, direkte berører unge mennesker. Da blir det feil å sette stemmerettsalderen til 18 år.

Geir Kjell Andersland (V) mener at de fleste 16-åringer er i stand til å danne seg egne synspunkter. Foto: Rune Sævig (arkiv)

Geir Kjell Andersland Venstres gruppeleder i Vestland fylkesting

Et offentlig utvalg har foreslått en ny valglov. Flertallet i utvalget ønsker å senke stemmerettsalderen ved kommunestyre- og fylkestingsvalg til 16 år. Innstillingen er nå til høring og vurdering før Stortinget til slutt vedtar ny valglov.

Å gi 16-åringer stemmerett fortjener støtte. Det handler både om å inkludere ungdom bedre i den demokratiske hverdag og å sikre større barns rett til medvirkning også ved valg. Å senke stemmerettsalderen til 16 år vil antakelig kunne føre til høyere valgdeltakelse senere i livet.

Jeg mener at vi nå skal ta skrittet fullt ut og senke stemmerettsalderen til 16 år også ved stortingsvalg. Det er ingen tvil om at mange av de lovene Stortinget vedtar, som barnelov, opplæringslov og straffelov, direkte berører unge menneskers hverdag. Da blir det feil å sette stemmerettsalderen til 18 år.

Ved fylte 18 år er man ikke lenger å anse som barn, men det betyr jo ikke at de folkevalgtes beslutninger bare gjelder de voksne.

Barns rett til medvirkning er en av de sentrale rettighetene i FNs barnekonvensjon (BK). BK har vært en del av norsk lov fra 2003. Barnekonvensjonen fremhever at et barn, fra første stund, er et selvstendig menneske på like linje med voksne. Etter at barnekonvensjonen ble vedtatt, har forståelsen av barnets selvstendighet blitt mer og mer akseptert.

I 2014 fikk Grunnloven en egen bestemmelse (§104) om barns menneskerettigheter. Den befester de viktigste rettighetene i BK.

Verken Grunnloven eller barnekonvensjonen fastsetter noen nedre aldersgrense for retten til å si sin mening i alle beslutninger som angår barnet.

Kravet er at barnet «er i stand til å danne seg egne synspunkter».

Det kan nok de fleste 16-åringer.

Valglovutvalget foreslår å senke stemmerettsalderen til 16 år. Geir Kjell Andersland håper Stortinget vil være modige og vedta forslaget. Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

For øvrig har vi lavere aldersgrenser enn 18 år på en rekke områder som er minst like krevende og med risiko for mer alvorlige konsekvenser for den enkelte, som det å avgi stemme ved valg. Her er noen eksempler:

Barn kan bli straffet og satt i fengsel ved fylte 15 år.

Barn får rett til å møte og få kjennskap til alle opplysninger i alvorlige barnevernssaker ved fylte 15 år.

Barn som har fylt 16 år, kan selv bestemme om de vil ha helsehjelp uten å spørre sine foreldre.

Den seksuelle lavalder er 16 år.

Alle disse bestemmelsene er vedtatt av Stortinget. De har direkte konsekvenser også for ungdom under 18 år.

Så kan vi jo spørre hvorfor ikke like gjerne foreslå en stemmerettsalder på 15 år eller lavere. Men ett sted må grensen settes for at stemmerettsalderen fremstår forsvarlig. De fleste 16-åringer er nok mer modne enn de fleste 15-åringer.

Det viktigste argumentet er uansett at en 18 års stemmerettsalder er for høy sammenliknet med andre aldersgrenser. I tillegg innebærer 18-årsgrensen at de eldste barna nektes sin rett til å medvirke til valget av hvem som skal styre og vedta lover som berører barn og unge like mye som voksne.

Forslaget ble nylig behandlet i Vestland fylkesting. Det utløste en opphetet debatt. Flertallet ønsket å beholde 18-årsgrensen ved alle valg. Men forhåpentlig vil Stortinget, i likhet med fylkestingets mindretall, vise en mer modig og fremtidsrettet holdning.

En stemmerettsalder på 16 år ved alle valg vil styrke demokratiet.