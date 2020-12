Senterpartiet som skatteversting

Det er nesten ikke til å tro at Senterpartiet vil øke den mest distriktsfiendtlige skatten vi har.

Helge André Njåstad (bildet) hevder at Senterpartiet, med sitt forslag om å øke formuesskatten, vil gi utenlandske bedrifter bedre rammebetingelser enn norske gründere langs kysten. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

Helge André Njåstad Kommunalpolitisk talsmann i Frp

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Senterpartiets alternative budsjett viser at partiet vil øke formuesskatten med tre milliarder.

Dette gjør Senterpartiet til skatteverstinger sammen med både Ap, SV, Rødt og MDG. Det er greit for næringslivet å merke seg hvor Sp hører hjemme i skattespørsmålet.

Den mest distriktsfiendtlige skatten vi har – den vil altså Senterpartiet øke. Dette er for meg og Frp helt uforståelig. Det hjelper ikke bare med kortsiktig bruk av koronatiltak for å bevare norskeide bedrifter i distriktene. Her roper næringslivet om forutsigbarhet og like konkurransevilkår som utenlandske bedrifter, så går Sp i helt motsatt retning.

Med dette vil Sp gi utenlandske bedrifter bedre rammebetingelser enn norske gründere langs kysten som driver med havbruk. Vedum sørger også for at hotellkjeder som Scandic fortsetter å ha bedre betingelser enn familieeide hoteller i Distrikts-Norge.

Trygve Slagsvold Vedum fører en distriktsfiendtlig skattepolitikk, ifølge Helge André Njåstad. Foto: Fredrik Varfjell

Frp har foreslått et markant kutt i formuesskatten i vårt alternative budsjett for 2021. Og i behandlingen av distriktsmeldingen la Frp inn forlag om å kutte hele den statlige inntekten på formuesskatten fra 2022.

Les også Senterpartiet vil øse 24 milliarder ekstra fra oljefondet til krisetiltak

At Senterpartiet ikke ble med på å kutte statens inntekt på formuesskatten, for å la kommunene bestemme over skatten selv, sier noe om at Sp har lavere tiltro til styringsevnen til kommuner og distrikt.

Den mest distriktsfiendtlige skatten vi har, den vil altså Senterpartiet og Vedum øke. Det er nesten ikke til å tro.

Senterpartiet viser nå at de vil gi store utenlandske selskap som Coca-Cola flere konkurransefortrinn enn norske siderprodusenter. Det er rett og slett distriktsfiendtlig.