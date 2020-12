Erna – la byen din få hjelpe barna i Moria!

Bergen vil bidra med mottak og hjertevarme.

Flyktninger bodde tidligere høst langs veien som ledet ut fra flyktningleiren Moria på den greske øyen Lesvos etter brannen der. Foto: Petros Giannakouris / AP

Reidar Staalesen Bystyrerepresentant for Arbeiderpartiet

Det er gått tid siden #50erikkenok-kampanjen startet. Nesten 90.000 underskrifter ble nylig levert til en stengt dør i statsministerboligen, og montasjer av bilder fra Hellas er satt opp i flere byer i landet vårt. Deriblant også Bergen.

Bergen kommune har også vært tydelig på at å hente 50 flyktninger fra Moria ikke er nok. Det har skjedd både gjennom vår gode ordfører Marte Mjøs Persen og ordføreroppropet, og gjennom et forslag fra SVs Eira Garrido i bystyremøtet i oktober. Der gikk partiene SV, V, KrF, MDG, Rødt og Ap sammen og dannet flertall for å kreve handling for barna i Moria fra regjeringen. Dessverre stilte ikke høyresiden seg bak dette.

I Bergen kunne vi stilt opp med et flyktningmottak med erfaring og kunnskap for å hjelpe, skriver bystyrerepresentant Reidar Staalesen (Ap). Foto: Privat

Men hva skjer nå etter at Moria brant ned, og hva skjer med flyktningene Norge skulle hjelpe? Vi vet at forholdene i leirene i Hellas er tøffe. Det går mot vinter, fremdeles drukner barn og voksne på flukt. Og vi vet at behovet for hjelp og bistand fra oss som har trukket vinnerloddet i livet, er stort.

I Bergen kunne vi stilt opp med et flyktningmottak med erfaring og kunnskap for å hjelpe. Dette mottaket, som har fungert eksemplarisk, blir nå lagt ned av staten, til hjerteskjærende bilder og historier vist oss i BT nylig.

Jeg og flere bystyrepolitikere fra KrF, Venstre og MDG har stilt oss skulder ved skulder med de papirløse flyktningene, MIL (Mennesker i limbo) og Kirkens Bymisjon da underskriftene mot å legge ned mottaket ble overlevert UDI.

Vi har en regjering som i budsjettavtalen har sagt tydelig at de ønsker å prioritere kristne flyktninger.

Det kan være dårlig nytt for flyktningene i Moria, da de i all hovedsak er muslimske. Med slike prioriteringer legger Norge seg på linje med Ungarn og Polen, som under «flyktningkrisen» torpederte EU-forslaget om å fordele flyktninger innad i Europa. Dersom flyktningene var kristne, hadde de gått med på det. Det var dessverre ikke flyktningene fra Syria.

Så hva gjør vi nå? Vi står midt i en pandemi, vinteren kommer, barn drukner på flukt. Tiden er inne for handling nå! Vi er klare. Erna Solberg, la byen din få hjelpe!