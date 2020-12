Hvis du er kristen, som meg, blir du tatt for å være idiot

Hvem tør å rekke opp hånden og bli kristen etter denne TV-høsten?

NRKs programmer denne høsten kan gjøre det vanskelig for troende å bli akseptert og forstått, mener Anita Reitan. Foto: Privat

Anita Reitan Universitetslektor og tobarnsmor

Se for deg at du lever et rolig liv med familie og venner. Et liv som er helt i tråd med vårt sekulære samfunn. Men en dag skal du oppleve noe som kommer til å ryste grunnvollene dine. En traumatisk hendelse som brått og brutalt setter deg ut av spill. En hendelse som skal snu opp ned på livet ditt og gjøre deg usikker på hvem du er.

Midt i dette virvaret skal du bli overrasket av en uforståelig følelse av tro. Det er verken stilig eller ønskelig, og ironisk nok skal du få behov for å be om at den skal gå over.

For rekk opp hånden den som vil bli en kristen i Norge i dag! Etter denne høsten er det antakelig ingen. For gjennom ulike medieoppslag og TV-program om kristendom og tro, har det blitt tydelig for alle at dette ikke er den kuleste veien å gå.

Harald Eia konkluderte raskt og humoristisk med at nordmenn har det for godt og er for opplyste til å tro på noen gud, ifølge innsenderen. Foto: Cornelius Poppe / NTB

Det startet humoristisk og Harald Eia var først ut. I en av episodene i serien «Sånn er Norge» tok han for seg nordmenns forhold til Gud. Hans raske konklusjon var at vi har blitt for intellektuelle og materialistiske til å tro på Gud. Vi har det rett og slett for godt og er for opplyste til å tro at vi kan søke trøst hos en åndelig kraft. Det er kun i kriser at vi trenger en gud, og de periodene er det færre av i vårt velstående samfunn.

Episoden ble krydret av at vår alles kjære Wasim Zahid smilende uttalte at han ikke lenger trodde på Gud, og han begrunnet det med kunnskap. For jo mer kunnskap han fikk, dess mer avtok troen. Et sannhetsvitne som raskt gjorde meg til en idiot.

«Wasim Zahid forklarte sin manglende tro med kunnskap. En forklaring som gjør troende til idioter», skriver innsenderen. Foto: Jan Tomas Espedal (arkiv)

NRK fulgte opp med dokumentarserien «Brennpunkt: Guds utvalde», en serie som har vekket sinne og avsky i samfunnet. En serie som har rettet oppmerksomheten mot de mest ekstreme trossamfunnene i Norge. I etterkant har meninger og argumenter haglet, noe som har skapt en hard debatt. Og selv om det ikke er de mest vanlige trossamfunn som har blitt satt under lupen, har det også rammet andre kristne.

En gjennomsnittsnordmann skiller nødvendigvis ikke på de ulike trosretninger, ritualer og regler. Tro forblir tro, uavhengig av hvem som forkynner, og det blir lett å ta alle trossamfunn over en kam.

Jeg selv krympet meg og kjente på skam, enda jeg verken var vitne, venn eller medlem i Guds menighet. For hvem vil stå åpent frem med sin tro etter dette? Selv Thor i Farmen skal slite med å overbevise vårt sekulære samfunn om at tro kan være fint etter disse episodene.

NRK-serien «Guds utvalde» har rammet andre kristne, skriver innsenderen. Hun mener at en gjennomsnittsnordmann ikke nødvendigvis skiller mellom de ulike trossamfunnene. Foto: Skjermdump, NRK

Det skulle gå lang tid før jeg rakk opp hånden. Jeg ønsket seriøst ikke å bli en kristen. Jeg som verken kom fra en kristen familie eller var opplært i kristne tradisjoner. Alle mine fordommer var intakte, og jeg hadde ingen planer om å bli en kjedelig kirkegjenger; mennesker jeg så på som gammelmodige, uselvstendige og lite oppdaterte. Men hva gjør du når lengselen blir for sterk? Når du ikke klarer å stå imot dragningen fra kirkerommet.

Jeg skulle bruke ett år på å få hånden opp. Tolv lange måneder med sterke kvaler og tvil, før jeg bestemte meg for å si ja til troen. Og jeg skulle bruke enda ett år før jeg åpenlyst fortalte andre om den. Og mye handlet om omverdenen, redselen for å bli sett på som en komplett idiot.

Jeg, en voksen, velutdannet kvinne fikk derfor store utfordringer med å være åpen. For dette stred mot all fornuft. Jeg med mine flerfoldige studiepoeng innen naturvitenskap og med en jobb innen akademia, burde liksom visst bedre. Du går bare ikke den veien. Tro skal ikke trumfe det rasjonelle.

Men i dag vet jeg bedre. Å få en tro, er langt ifra idiotisk. Det er et gode, en gave om du vil. Og det er uproblematisk å være både rasjonell og troende på en gang. Det utfyller hverandre og skaper helhet i livet. En positiv synergi mellom hjerte og sinn. Og det er kanskje derfor jeg blir så truffet av de ulike vinklingen i disse programmene.

I dokumentarserien «Guds utvalde» intervjuer Inger Sunde både nåværende og tidligere medlemmer i tre ulike trosamfunn. Her sammen med Frode Jakobsen i Smiths venner. Foto: Skjermdump, NRK

Å fremstille tro på den måten mediene har gjort, kan absolutt være nødvendig. Det er viktig å avdekke det som ansees som usunne trossamfunn. De som balanserer på kanten av både juridiske og moralske prinsipp.

Men å gi et inntrykk av at all tro er gammeldags og irrelevant, er svært uheldig. Det gjør at den gjengse nordmann vil se på kristne som mindre ressurssterke, mindre opplyste og uten fri vilje. Det kan gjøre det vanskelig for de troende å bli akseptert og forstått. Og det kan skape unødvendige barrierer som gjør det nesten umulig for nye å gå den veien. Det er derfor også viktig å fremstille de gode sidene av tro og kristenlivet. Fokusere på tryggheten og fellesskapet i sunne trossamfunn.

Mye av grunnen til at jeg slet med troen, var omverdenen. Jeg var redd for å bli sett på som en komplett idiot, skriver Anita Reitan. Foto: Privat

Mitt møte med kirke og menighet skulle overraske meg, og det skulle ikke forundre meg om andre vil få den samme opplevelsen. For jeg ble møtt av noe helt annet enn det jeg forventet. Der jeg så for meg trauste mennesker ulik meg selv, møtte jeg likesinnede. Og der jeg antok at jeg skulle bli utsatt for en påtrengende og forkynnende tro, møtte jeg ydmyke og lavmælte historier fortalt av omsorgsfulle og humoristiske prester.

Og takket være dette fellesskapet, samt en tro som har fått vokse frem i sitt eget tempo, har jeg blitt modigere og tryggere i livet. Jeg står i dag svært støtt takket være troen.

Jeg ser ingen motsetninger mellom det å være velutdannet og vitenskapelig engasjert og det å ha en tro. Troen har heller gitt meg styrke til å yte bedre på de ulike arenaene i livet.

Så var det kanskje ikke så idiotisk allikevel da, å bli en kristen.