Vi må løse plastproblemet, ikke bare snakke om det

Plastforsøplingen i havet er no bullshit. Det er alvor, folkens.

Publisert Publisert Nå nettopp

Pandemien har vist at vi kan få til ting vi ikke trodde var mulig, raskere enn vi trodde var mulig, skriver Elisabeth Grieg. Foto: Privat

Debattinnlegg

Elisabeth Grieg Medeier i Grieg Gruppen og styreleder i Grieg Maturitas

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Vi er alle klar over plastforsøplingen. Likevel havner 15 tonn plast i havet hvert eneste minutt, og mengden øker.

Vi trenger en global dugnad for å redde havet. Heldigvis har covid-19 vist at rask omstilling er mulig, når problemet er tydelig nok.

Og la meg være tydelig: Pandemien har satt verden på en alvorlig prøve. Den har tvunget oss til omstilling. og endret måten vi lever og arbeider på.

Samtidig har pandemien vist at vi er endringsvillige, og at vi deltar i dugnaden når det kreves.

Vi må håndtere plastforsøpling som den akutte krisen det er, skriver Elisabeth Grieg. Foto: Marita Aarekol (arkiv)

Vi er alle klar over plastforsøplingen. Om utviklingen fortsetter som nå, vil mengden plast i havet øke med 60 tonn hvert eneste minutt i 2050. 80 prosent av søppelet som havner i havet, kommer fra aktiviteter på land.

Årets TV-aksjon går til Verdens naturfond (WWF) sitt arbeid mot bekjempelse av plast i havet. WWF jobber for å etablere og forbedre eksisterende avfallssystemer for mer enn 900.000 mennesker.

Målet er å redusere utslippet av plast til elver og hav med 7000 tonn årlig. Dette krever målrettet og forpliktende samarbeid mellom myndigheter, næringsliv og samfunnet ellers.

Les også Plast i havet bekymrer oss mest

Plast i havet har ikke truffet oss som en akutt krise, men sakte bygd seg opp over tiår. Plasthvalen fra 2017 åpnet øynene våre for problemet i Norge og har siden vært aktualisert her til lands og ute i verden, men deretter i stor grad blitt glemt igjen.

Heldigvis har det de siste årene skjedd en forløsende endring. Samfunnet, politikere og næringslivet har våknet. Skal vi lykkes med å også løse problemet, ikke bare snakke om det, må vi håndtere plastforsøpling som den akutte krisen det er.

Dette krever omstilling, og vi må være villige til å betale prisen.

Les også «Plasthvalen» fra Sotra skal på turné og får eget TV-program

Som en global aktør har Grieg Gruppen et stort ansvar. Våre virksomheter er knyttet til industrier som har ansvar for mye av plasten i havet, og derfor tar vi dette ansvaret ekstra alvorlig.

Det handler om å kutte all unødvendig plast her hjemme, og bidra der utfordringen er størst.

Derfor har vi inngått et samarbeid med WWF i tre havnebyer på Filippinene, et av verdens mest plastforurensende land. Målet er å etablere en infrastruktur for avfallshåndtering, som halverer plastforsøplingen innen 2023.

Etablerer vi en insentivordning, og gir riktig opplæring til lokalbefolkningen, kan vi stoppe plastforsøplingen der problemet er størst. Lykkes vi, kan ordningen tas i bruk i havner over hele verden.

Pandemien har vist at vi kan få til ting vi ikke trodde var mulig, raskere enn vi trodde var mulig.

Jeg pleier å si at det er no bullshit. Det er alvor, folkens. Norge er verdens femte største havnasjon, og vi har levd av havet i 1000 år. Skal vi leve av havet i 1000 år til, må vi sammen ta ansvar for bærekraftige og rene hav.

Hvis ikke vi som står med dritten opp til anklene tar grep, vil ingen gjøre det.