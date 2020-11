Jeg var et lett bytte for rusen

Dette rusfrie livet som skulle bli så kjedelig og uten mening, er nå det eneste som betyr noe for meg.

Rusen tar deg, den sluker deg. Den får deg til å miste alt rundt deg, og du bryr deg ikke, skriver Monica Vederhus. Foto: Thomas Hagen

Monica Vederhus Måløy, blogger på tilbaketillivet.blogg.no

Tidligere denne måneden kom dagen jeg aldri hadde sett for meg. Dagen som bare var et fjernt mål i januar. Da lå jeg på sykehuset med knekt rygg etter et fall, og trodde jeg skulle bli lam. Nå er jeg rusfri, og jeg har vært det i 300 dager.

Lenge så det svart ut. Jeg var et menneske uten håp, som ingen trodde på, og som var helt tappet for liv i kroppen. Jeg hadde mistet alt og var egentlig fortsatt blind for at rusen var grunnen til alt nederlaget.

Rusen tar deg, den sluker deg. Den får deg til å miste alt rundt deg, og du bryr deg ikke. Den kan ta ifra deg familien din, men så lenge den lover deg at du får kjenne den igjen, har det ingen betydning. Du er i en økonomisk ruin, men rusen får du alltid tak i. Du skraper sammen og gjør absolutt alt for å få neste dose.

Du kan gå i en måned uten å dusje, du kan ligge i ditt eget piss fordi du har mistet den lille selvrespekten som var igjen å oppdrive. Du mister alt sidesyn, og det eneste du klarer å se, er rusen. Den er din medisin, din vei ut av fortvilelsen, ensomheten og sorgen du føler på. Du gjør alt for rusen, som har ødelagt hele livet ditt, fordi du ikke fortjener bedre.

Monica på barneskolen. På ungdomsskolen ble mobbingen verre. Da hun ble introdusert for alkohol, gikk det utforbakke. Foto: Privat

Jeg er oppegående, smart og reflektert. Det viser hvor sterk rusen er. Jeg var villig til å ofre alt for denne intense makten rusen har. Alle kan faktisk bli offer for dette. Det handler ikke om hvem du er, hvor du kommer fra eller hvor smart du er; rusen klarer å lure alle, den tar alle, og det ligger i oss.

Med mitt utgangspunkt hadde jeg ingen motstandskraft da jeg var 14 år og ble introdusert, jeg var et lett bytte. Jeg har elsket alkohol siden den dagen jeg tok den første slurken. Jeg er født alkoholiker, jeg har det i genene. Først da jeg klarte å innrømme det, kunne jeg gå videre og utvikle meg.

«Konfirmasjonsbildet føler jeg sier mer en tusen ord, om hvordan jeg hadde det på ungdomsskolen og hvordan mobbingen sakte, men sikkert gikk innpå meg», skriver Monica Vederhus. Foto: Privat

300 dager har dette tatt. 300 dager har det tatt meg å bli fri, løsrive meg ifra rusen som var mitt alt. Nå ser jeg alt helt klart, og det er ikke bare positivt. Når man ser hvor blind man har vært, så kommer de dårlige følelsene frem. Skam, dårlig samvittighet og redsel.

Jeg blir redd når jeg tenker på hvor blind jeg har vært for avhengigheten min, og det er ikke lenge siden jeg første gang innrømmet at jeg var alkoholiker.

Jeg sitter her i dag og er psykisk rusfri. Jeg er ikke bare fysisk rusfri denne gangen; det har jeg prøvd så mange ganger før. Jeg er oppriktig glad i meg selv, og det måtte til for å være glad i alle dem rundt meg.

Jeg har funnet tilbake til meg selv, jeg vet hva jeg står for. Og dette rusfrie livet som skulle bli så kjedelig og uten mening, er det eneste som betyr noe for meg.

«Jeg er ikke bare fysisk rusfri denne gangen; det har jeg prøvd så mange ganger før», skriver Monica Vederhus. Her er hun innlagt på Tronvik for avrusning i 2009. Foto: Privat

Hadde jeg visst det jeg vet i dag, hadde jeg ikke latt det gå så mange år før jeg sluttet. Men jeg var ikke klar. Jeg måtte helt ned i kjelleren og lenger ned, før jeg innså hva livet faktisk betyr, hva som er viktig og hvor intenst mye jeg ønsker å leve.

Livet handler ikke om å holde ut eller telle dager, det handler om å leve hvert eneste sekund vi har her på kloden, og gjøre alt for å forandre omgivelsene rundt oss, for alle vi etterlater oss.

Vi må slutte å være så redde for å legge oss opp i andre sine saker, til de grader at det går på helsen løs. Vi må se dem som faller utenfor tidligere og ta det på alvor. Jeg startet tidlig, og det var mange som var vitne til at jeg skled ut, uten å gjøre noe som helst.

Jeg akter å bruke resten av mitt liv på å forandre ruspolitikken, hvordan vi ser på hverandre, behandler hverandre og medmenneskeligheten vi viser. Jeg vil hjelpe dem som blir sendt bort av leger når de oppsøker hjelp, slik jeg ble.

Jeg akter å jobbe for dette til jeg ikke har mer pust igjen, fordi jeg har klart det. Jeg er en av de heldige. Jeg er sterk nok for flere, og jeg vet så godt selv hvordan det er å stå utenfor i kulden, uten håp eller glede.

«Hadde jeg visst det jeg vet i dag, hadde jeg ikke latt det gå så mange år før jeg sluttet. Men jeg var ikke klar», skriver Monica Vederhus. Foto: Thomas Hagen

Jeg ønsker å fremme behovene til dem som fortsatt er i rusen, og gi dem de tingene jeg savnet da jeg var der. At noen steller til i julen, som er en forferdelig tid for rusmisbrukere. At noen blir med i møte med Nav. At noen hjelper til med å skape hjem til dem som ikke aner hvordan et hjem en gang ser ut. At noen hjelper til med å rydde i økonomien.

Jeg vet hvor skoen trykker og hva som behøves, jeg har vært der selv. Av og til trenger man bare noen å snakke med, som du vet ikke dømmer deg eller ser ned på deg. For meg er det viktig aldri å glemme hvor jeg kommer fra, og jeg skal gjøre mitt for å endre tilværelsen til alle dem rundt meg som fortsatt sliter med rusen. Jeg håper samfunnet vil gjøre sitt.

