Nokon trur visst at det er «kjøttnissen» som kjem med maten

Jakt er ein heilt naturleg, eldgammal og svært tradisjonsrik aktivitet.

«Eg veit akkurat kor spanande det er å bli klar over at i dag vert det kanskje min tur å få skyte ein hjort», skriv Vigdis Teige. Denne ungbukken vart skutt i Sunnfjord i 2016. Foto: Oddleiv Apneseth (arkiv)

Vigdis Teige Bjørnafjorden

Det er rart kva folk engasjerer seg i, meg sjølv inkludert. Over ni hundre kommentarar til eit innlegg på Nettavisens Facebook-side, om noko så naturleg som hjortejakt. To tredeler kunne vore fjerna, då det ikkje heng på greip, det dei skriv.

At eit bilete av ei ung jente som poserer med ein bukk ho har skutt så til de grader kan provosere, er meir enn rart. Biletet var fantastisk flott, og eg vart rett misunneleg på henne.

Jakt er ein heilt naturleg, eldgammal og svært tradisjonsrik aktivitet. Det er vel ein av dei tinga me kan sei at har vore der sidan tidenes morgon. Eg veit akkurat kor spanande det er å bli klar over at i dag vert det kanskje min tur, med god mogelegheit for å treffe på – og få skyte – ein hjort.

Alle som jaktar, veit nøyaktig korleis den kjensla er. Pulsen stig, kroppen går i beredskap, og du berre ventar til den perfekte avstanden og posisjonen er der. Du pustar nesten ikkje, du ventar og følgjer dyret sine rørsler gjennom kikkertsikte. Når krossen i siktet er midt i blinken ... BANG!

Det er ingenting gale ved å gå på jakt, meiner Vigdis Teige. Foto: Privat

Tilbake til dette som ikkje heng på greip. At me ikkje er komne lenger, liksom, i 2020. Er det framleis nokon som trur at maten kjem i butikkhyllene heilt av seg sjølv? Ferdig vakuumert og datostempla?

At «kjøttnissen» går rundar på nettene og dumpar passe mengder kjøt inn i hyllene på Kiwi og Rema 1000? Beklagar verkeleg, men her kjem sanninga: For at du skal få den saftige, medium steikte laurdags-biffen din, eller kjøttkakene hennar mor på søndag, må nokon bøte med livet.

Anten det er hjort, sau, gris, storfe. I grove trekk er prosessen den same. Einaste skilnaden på husdyr og vilt, er måten dei veks opp på. Nokon har ein kontrollert oppvekst, ofte i eigna bustad, andre må klare seg sjølv i naturen. Korleis dei endar opp i gryta, har same framgangsmåte. Dei må bøte med livet.

Å lese at jegerane ikkje er skikka til «jobben» dei no er midt inne i, er leit. Me er ærekjære og nærmar oss jakta på ein sunn og god måte. Det er ikkje berre å hive børsa på aksla, stege seg ut i skogen og skyte frå hofta. Før du kjem så langt, ligg det både teoretisk og praktisk prøve føre.

Eg seier ikkje at alt er perfekt, for her, som alle andre stader, er det nokon som øydelegg, driv med lyssky affærar og set alle oss andre i eit dårleg jaktlys.

Nokon i kommentarfeltet meinte at ein ikkje skal legge ut bilete som kan støyte andre. Oisann! Då trur eg at det må bli eit totalforbod mot å poste noko som helst. Det er alltid nokon som vert støytt og krenkja.

Skulle eg be dei som legg ut bilete frå bubilturar i hytt og pine slutte med det, berre av di eg har klaustrofobi og ikkje kan sove i så små «boksar», eller at bilete frå fine fjellturar ikkje skal delast av di nokon sit i rullestol og aldri kjem seg opp på fjellet?

Alvorleg talt. Jakt handlar ikkje om å springe rundt i skogen og leke cowboy og indianar. Det handlar om å forvalte ein ressurs slik at det ikkje vert for mange dyr av same rase. Dersom ein ikkje gjorde det, ville det påført hjortestamma sjukdom og død. Nei, me tar ikkje berre dei flottaste og største dyra. Gjer du det, då er du berre dum, og forvaltar ikkje for seinare år. Dei sjuke og aller svakaste dyra veks aldri opp, det ordnar naturen sjølv opp i, i samarbeid med rovdyra.

Jakt handlar også om eit sosialt nettverk, felles interesser, fysisk velvære og «bensin» for travle dagar. Eg vil påstå at det er sunnare på alle område å jakte framfor å gå inn på butikken og hauste av råvarene der. I farten er det fort gjort å ta med seg ein sekspakning øl, litt chips, cola og sjokolade.

Me som går på jakt, får ein fin dose frisk luft, fysisk aktivitet og spaning så me slepp trøysteete. Du får såpass med adrenalin at du kjenner du lever, jaktskrøner, vind i fjeset, og du blir skikkeleg trøtt når kvelden kjem. Det handlar òg like mykje om dei dyra du ikkje skaut. Dei du slapp forbi, som skulle halde seg ferske og i live til dei vert ein del av fellingskvoten ved seinare høve.

Jakt er ein hauggammal tradisjon og er ein grunneigarrett. Ikkje minst det siste. Med lova i handa – sjølvsagt med lovleg skyteprøve – brukar eg og nyt eg denne retten eg har som grunneigar.

Er det rart me som jaktar vert provoserte når det sit jyplingar rundt i landet som seriøst meiner at ulven er ein betre forvaltar av hjortestamma enn det regulert jakt er? Det er nærliggande å tru at dei ikkje har vore utom kvitstripa på asfalten, knapt vore sveitt under armane, ikkje ikkje eig noko og aldri har vore med og sett kva dette handlar om.