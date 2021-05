Slike gateskilt kan gjøre det mer spennende å ferdes i Bergen

Hvem var konsul Børs? Eller Zinken Hopp? Det bør bergenserne få vite.

Oslo (øverst) og Stavanger har innført en liten undertittel som forklarer vei- og gatenavnet på gateskiltene. Foto: NTB / Eivind Hermansen

Eivind Hermansen Bystyrerepresentant, Høyre

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

I kunnskaps- og kulturbyen Bergen er det flere veier og gater som er navnsatt etter personer som har betydd mye for byen og folk som har bodd her, men kunnskapen om hvem de er og hvorfor de fortjener en vei eller gate oppkalt etter seg, er kanskje ikke like fremtredende.

Hvem var Nina Griegs (gate) eller Zinken Hopps (gate) og hvorfor Konsul Børs (gate)? Hvorfor heter det Proms gate eller hvorfor Nikolaikirkeallmenningen?

Dette er noen eksempler jeg tror vi bergensere og tilreisende kunne fått mer kunnskap om.

Undertitler kan gjøre det mer spennende å ferdes i hele Bergen, mener Eivind Hermansen (H). Foto: Rune Meyer Berentsen (arkiv)

I andre byer, blant annet Oslo og Stavanger, har på de ordinære vei- og gateskiltene innført en liten undertittel som forklarer vei- og gatenavnet.

Med en slik enkel undertekst på vei- og gateskilt vil man kunne fortelle byens befolkning og tilreisende litt mer om byen vår og menneskene som har preget den. Gjerne med en QR-kode i tillegg, som kan gi enda mer informasjon til dem som ønsker det!

Undertitler kan gjøre det mer spennende å ferdes i hele Bergen – skape interesse, engasjement og kunnskap om byens historie. Som kulturby har vi en rekke vei- og gatenavn tilknyttet personer som er betydningsfulle for byens utvikling og historie.

Jeg har derfor sendt inn et forslag til bystyret som ber byrådet legge frem en sak om at innfører undertitler på vei- og gateskilt i Bergen.

Dette for å belyse historien og fortelle om menneskene som har preget byen vår.